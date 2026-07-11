«Challenge accepted»: Ο Κουτσούμπας απαντά σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια μέσω... TikTok

Challenge accepted… αλλά όχι με τους δικούς τους κανόνες», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος με βίντεο στο TikTok δίνει μια διαφορετική απάντηση στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ακρίβεια.



Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ τονίζει χαρακτηριστικά ότι «στην Ελλάδα του 2026 υπάρχει ένα challenge που το παίζει η μεγάλη πλειοψηφία κάθε μέρα: Να βγάλεις τον μήνα χωρίς να αδειάσει ο λογαριασμός σου. Να φτάσεις στο τέλος του σούπερ μάρκετ χωρίς να αφήνεις πράγματα πίσω στα ράφια. Να γεμίσεις το ρεζερβουάρ ή να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια χωρίς να νιώθεις ότι πλήρωσες… δόση στεγαστικού».



«Κι όμως, δε φταις εσύ που χάνεις. Το παιχνίδι είναι στημένο. Και τα στημένα παιχνίδια δεν τα κερδίζεις παίζοντας με τους κανόνες τους. Τα ανατρέπεις!», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι, «γι’ αυτό, η απάντηση δεν είναι μάθεις να χάνεις πιο όμορφα… Είναι να μπεις στην ομάδα που παλεύει να αλλάξει το παιχνίδι! Εκεί είναι η δύναμη ενός πιο δυνατού ΚΚΕ. Για να πάψει η επιβίωση να είναι challenge. Για να γίνει η ζωή δικαίωμα!».

#fyp #kke #koutsoumpas ♬ original sound - Τώρα ΚΚΕ! @twra_kke 📌Δ. Κουτσούμπας: Challenge accepted... αλλά όχι με τους δικούς τους κανόνες! Το παιχνίδι είναι στημένο. Και τα στημένα παιχνίδια δεν τα κερδίζεις παίζοντας με τους κανόνες τους. Τα ανατρέπεις! Γι’ αυτό η απάντηση δεν είναι μάθεις να χάνεις πιο όμορφα... Είναι να μπεις στην ομάδα που παλεύει να αλλάξει το παιχνίδι! 📣Εκεί είναι η δύναμη ενός πιο δυνατού ΚΚΕ. Για να πάψει η επιβίωση να είναι challenge. ✊Για να γίνει η ζωή δικαίωμα! #fy