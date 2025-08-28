ΕΕ: Ένας στους πέντε θα συνταξιοδοτηθεί σε συνθήκες φτώχειας – «Καμπανάκι» για μεταρρυθμίσεις

Κανόνας θα είναι η φτώχεια στην τρίτη ηλικία για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ευρώπης, εκτός αν οι τρέχουσες πολιτικές συνταξιοδότησης υποστούν σημαντικές αλλαγές, προειδοποίησε η ρυθμιστική αρχή της ΕΕ για τις συντάξεις από την εργασία.

«Ένας στους πέντε Ευρωπαίους διατρέχει ήδη τον κίνδυνο να ζήσει σε συνθήκες φτώχειας στην τρίτη ηλικία», δήλωσε η Petra Hielkema, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων με έδρα τη Φρανκφούρτη.

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος για τις γυναίκες

«Ειλικρινά, [αυτό] είναι ένα εξωφρενικά υψηλό ποσοστό. Και αν κοιτάξετε τις γυναίκες, διατρέχουν 30% μεγαλύτερο κίνδυνο», δήλωσε σε συνέντευξή της στο POLITICO.

Και η κατάσταση επιδεινώνεται: ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει ραγδαία και σε 40 χρόνια θα υπάρχουν μόνο 1,5 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο. Αυτό είναι το μισό του τρέχοντος ποσοστού.

«Ορισμένες χώρες έχουν ήδη φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αυτό είναι μη βιώσιμο», δήλωσε η Hielkema. «Η Ευρώπη έχει πρόβλημα με τις συντάξεις και οι χώρες που δεν διαθέτουν ισχυρά συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο».

Καλύτερα προετοιμασμένες οι σκανδιναβικές χώρες

Για δεκαετίες, το τυπικό ευρωπαϊκό μοντέλο ήταν να βασίζεται σε ένα κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα για τη φροντίδα των πολιτών στην τρίτη ηλικία. Ωστόσο, καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και τα ποσοστά γεννήσεων μειώνονται, το κόστος χρηματοδότησης αυτών των συστημάτων αυξάνεται ραγδαία. Εάν σε αυτό προστεθούν και τα άλλα έξοδα που συνεπάγεται η γήρανση του πληθυσμού, όπως η υγεία και η φροντίδα των ηλικιωμένων, το κόστος για τους φορολογούμενους γίνεται δυσβάσταχτο.

Οι σκανδιναβικές χώρες είναι οι καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη κρίση, διότι διαθέτουν μια σειρά διαφορετικών πηγών για τους συνταξιούχους: ένα συνταξιοδοτικό σύστημα καταβολής κατά την αποχώρηση, επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία — που σημαίνει ότι όταν εργάζεστε, αποταμιεύετε και για τη συνταξιοδότησή σας — και περαιτέρω επενδύσεις σε συνταξιοδοτικά προϊόντα.