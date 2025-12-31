ΕΕ: Ζητά την άμεση αποφυλάκιση της νομπελίστριας ειρήνης Μοχαμαντί από το Ιράν

Την άμεση απελευθέρωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, ανάμεσά τους και της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, ζήτησε την Τρίτη (30/12) η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις μαζικές συλλήψεις από τις ιρανικές αρχές.

Σε ανακοίνωση που φέρει την υπογραφή της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, γίνεται λόγος για συστηματική προσπάθεια φίμωσης των επικριτικών φωνών στη χώρα, μέσω αυθαίρετων φυλακίσεων ακτιβιστών και πολιτών που ασκούν θεμελιώδη δικαιώματα.

«Καλούμε τις ιρανικές αρχές να αφήσουν ελεύθερους όλους όσοι κρατούνται άδικα επειδή άσκησαν τις ελευθερίες της έκφρασης και της συνάθροισης», τονίζεται χαρακτηριστικά, με ιδιαίτερη αναφορά στη Ναργκίς Μοχαμαντί, της οποίας η κατάσταση της υγείας χαρακτηρίζεται εύθραυστη.

Η ΕΕ επισημαίνει επίσης την ανάγκη να μπορούν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους, χωρίς τον φόβο διώξεων ή φυλάκισης, «στο Ιράν όπως και οπουδήποτε αλλού».

Υπενθυμίζεται ότι η Ναργκίς Μοχαμαντί και περίπου 40 ακόμη ακτιβιστές συνελήφθησαν στις 12 Δεκεμβρίου στη Μασχάντ, μετά τη συμμετοχή τους σε επιμνημόσυνη τελετή για αποβιώσαντα δικηγόρο και υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της τελετής ακούστηκαν συνθήματα κατά του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η 53χρονη Μοχαμαντί, με πολυετή πορεία ακτιβισμού και επανειλημμένες φυλακίσεις από τα φοιτητικά της χρόνια, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 για «τον αγώνα της ενάντια στην καταπίεση των γυναικών στο Ιράν».