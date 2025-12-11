Ματσάδο από Όσλο: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψω στη Βενεζουέλα παρά τους κινδύνους

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που ζει κρυμμένη στην χώρα της, «θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν» για να επιστρέψει στην Βενεζουέλα παρά τους κινδύνους να συλληφθεί, δήλωσε από το Όσλο όπου βρίσκεται, την επομένη της βράβευσής της με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.



«Ήρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στη Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε η 58χρονη επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.



«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στη τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στην χώρα της.



Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που έφυγε από την χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Όσλο και να παραλάβει το βραβείο δήλωσε ότι το να βρίσκεται κανείς στην αντιπολίτευση στη χώρα της είναι «πολύ επικίνδυνο».



«Όσοι ζουν στη Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν τη ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για τη Νορβηγία.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ