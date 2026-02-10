ΕΦΕΤ: Ανάκληση σε επικίνδυνα ζελεδάκια - Μη ασφαλή για τους καταναλωτές

Σε ανάκληση προϊόντων τύπου ζελεδών (gummies) και συναφών γλυκισμάτων που περιέχουν την ουσία μουσκιμόλη προχώρησε ο ΕΦΕΤ, καθώς κρίθηκαν μη ασφαλή για κατανάλωση.

Όπως αναφέρει η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή και διενέργειας σχετικών ελέγχων, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση προϊόντων που διανέμονται από την εταιρεία EC STEVIA A.E., με έδρα τον Ταύρο, και διατίθενται από καταστήματα με την επωνυμία SMOKE CARTEL E.E.. Τα συγκεκριμένα προϊόντα κυκλοφορούν σε διάφορες γεύσεις, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και από άλλα σημεία λιανικής πώλησης.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργήθηκαν από το Γ’ Τμήμα Ναρκωτικών της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., όπου διαπιστώθηκε η παρουσία μουσκιμόλης, ουσίας που προέρχεται από το μανιτάρι Amanita muscaria και εμφανίζει ψυχοδραστικές ιδιότητες.

Έκκληση στους καταναλωτές

Παρότι ορισμένα από τα προϊόντα φέρουν ενδείξεις όπως «μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς», κρίνονται μη ασφαλή για κατανάλωση, καθώς η μορφή, η σύσταση και η παρουσίασή τους παραπέμπουν σε κοινά γλυκίσματα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002, θεωρούνται τρόφιμα, δεδομένου ότι η κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο είναι εύλογα αναμενόμενη.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα, τα οποία αναφέρουν στην επισήμανσή τους μουσκιμόλη ή Amanita muscaria, ή διατίθενται με ονομασίες όπως «Amanita Gummies», «Mushroom Muscimol Gummies», «Magic Mushroom» κ.ά., να μην τα καταναλώσουν.