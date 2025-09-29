Έφτασε η ώρα των Παγκόσμιων Τελικών του STEM Racing (πρώην F1 in Schools) 2025

Λίγες ημέρες πριν το Grand Prix της Formula 1 και με τη συμμετοχή 83 ομάδων από 34 χώρες από όλο το κόσμο (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και Κύπρος) γίνονται οι 20οι παγκόσμιοι τελικοί του διεθνούς μαθητικού διαγωνισμού STEM Racing.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν οι παρακάτω ομάδες συνεργασίας, αποτελούμενες από μαθητές διαφορετικών ομάδων και σχολείων, που διακρίθηκαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools 2024:

Velkoi Racing, δημιουργήθηκε από την συνεργασία των ομάδων/σχολείων: Okis Racing (Γενικό Λύκειο Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης), Mach1 (Σχολή Μωραΐτη) και Dioxide Experiment Racing (2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών).



ORAMA, δημιουργήθηκε από την συνεργασία των ομάδων/σχολείων: Anatolian Racers (Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια), Gorgon (Εκπαιδευτικό Κέντρο Andrioti School Κέρκυρας) και Thrax (1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης).

Daedalus Racing, δημιουργήθηκε από την συνεργασία των ομάδων/σχολείων: Speed Aces (Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη), W Racing (Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή) και Icarus Racing (Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνοπούλου).

Nexus Racing, δημιουργήθηκε από την συνεργασία των ομάδων/σχολείων: SBMT Racing (Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου) και Wings of Victory (Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια).

Την Κύπρο θα εκπροσωπήσουν οι παρακάτω ομάδες:

Petrolina Apiron – American Academy Λάρνακας

Atalanta Racing – American Academy Λάρνακας

Island Racing Team – The Island Private School Λεμεσού

Ο κ. Δημήτρης Πολυματίδης, Εθνικός Συντονιστής του διαγωνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Ο διαγωνισμός STEM Racing (πρώην F1 in Schools) είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαθεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο κόσμο, και ένα από τα ελάχιστα που συνδυάζει την προαγωγή μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας στους νέους και την εκπαίδευσή τους πάνω σε τομείς STEM και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως της σχεδιαστικής σκέψης, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και συνεργασίας. Η συμμετοχή της Ελλάδας στους παγκόσμιους τελικούς αποκλειστικά με ομάδες συνεργασίας, είναι μια πρωτοβουλία που ενισχύει την καλλιέργεια “ήπιων δεξιοτήτων”, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Αυτές οι ανθρώπινες ικανότητες αποτελούν πλέον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία σε κάθε επάγγελμα. Επιπλέον, οι ομάδες συνεργασίας δίνουν την δυνατότητα αξιοποίησης διαφορετικών προσωπικοτήτων, ταλέντων και γνώσεων με τρόπο που να αποδίδει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Χάρη στη συνεργασία των 10 καλύτερων ομάδων μας του πανελλήνιου διαγωνισμού 2024, το κοινό αποτέλεσμα θα έχει μεγαλύτερη αξία από το άθροισμα μεμονωμένων αποτελεσμάτων».

Ξεκίνησαν και οι Εγγραφές για τον 15ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM Racing (πρώην F1 in Schools), Περιόδου 2025-2026, για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.