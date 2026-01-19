Η χρονιά του STEM Racing έκλεισε με Παγκόσμιους Τελικούς και Πανελλήνιο Διαγωνισμό για Δημοτικά

Ξεκινώντας από την ικανοποιητική συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών στους 20ους Παγκόσμιους Τελικούς του διαγωνισμού STEM Racing (πρώην F1 in Schools), οι οποίοι διενεργήθηκαν στο Resort World Sentosa στην Σιγκαπούρη, με τη συμμετοχή 83 ομάδων από 34 χώρες από όλο το κόσμο, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και Κύπρος. Παγκόσμια πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η ομάδα “Lunar” από την Αυστραλία, στην 2η θέση κατατάχθηκε η ομάδα “Blue Wolves” από την Γερμανία και στην 3η θέση η ομάδα ‘SBA Unity Racing’ από τo Ηνωμένο Βασίλειο.

Μια σημαντική ελληνική διάκριση σημειώθηκε στην δοκιμασία επιλογής των 10 καλύτερων μαθητών των αγώνων, για να συμμετέχουν στην Ακαδημία Μηχανικών “Komatsu Williams Engineering Academy Class of 2025”, μεταξύ των οποίων επιλέχθηκαν και οι μαθητές Αλέξανδρος Πανταζίδης (1ο ΓΕΛ Ξάνθης) και Γιώργος Κυριαζόπουλος (2ο Πρότυπο Αθηνών) των Ελληνικών ομάδων Orama και Velkoi Racing αντίστοιχα, καθώς και η μαθήτρια Κορνηλία Βασιλείου της Κυπριακής ομάδας Atalanta Racing (American Academy Λάρνακας). Επίσης, οι Ελληνικές ομάδες Velkoi Racing και Daedalus Racing ήταν στις τρεις καλύτερες ομάδες του παγκόσμιων τελικών, υποψήφιες για τα βραβεία "Innovative Thinking Award" και "Digital Media Award" αντίστοιχα. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι παρακάτω ομάδες συνεργασίας, αποτελούμενες από μαθητές διαφορετικών ομάδων και σχολείων, που διακρίθηκαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό:

Velkoi Racing: Δημιουργήθηκε από την συνεργασία των ομάδων/σχολείων: Okis Racing (Γενικό Λύκειο Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης), Mach1 (Σχολή Μωραΐτη) και Dioxide Experiment Racing (2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών)

ORAMA: Δημιουργήθηκε από την συνεργασία των ομάδων/σχολείων: Anatolian Racers (Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια), Gorgon (Εκπαιδευτικό Κέντρο Andrioti School Κέρκυρας) και Thrax (1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης)

Daedalus Racing: Δημιουργήθηκε από την συνεργασία των ομάδων/σχολείων: Speed Aces (Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη), W Racing (Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή) και Icarus Racing (Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνοπούλου)

Nexus Racing: Δημιουργήθηκε από την συνεργασία των ομάδων/σχολείων: SBMT Racing (Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου) και Wings of Victory (Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια).

Την Κύπρο εκπροσώπησαν οι παρακάτω ομάδες:

Petrolina Apiron – American Academy Λάρνακας

Atalanta Racing – American Academy Λάρνακας

Island Racing Team – The Island Private School Λεμεσού

Ο κ. Δημήτρης Πολυματίδης, Εθνικός Συντονιστής του διαγωνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Ο διαγωνισμός STEM Racing (πρώην F1 in Schools) είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαθεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο κόσμο, και ένα από τα ελάχιστα που συνδυάζει την προαγωγή μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας στους νέους και την εκπαίδευσή τους πάνω σε τομείς STEM και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως της σχεδιαστικής σκέψης, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και συνεργασίας. Η συμμετοχή της Ελλάδας στους παγκόσμιους τελικούς αποκλειστικά με ομάδες συνεργασίας, είναι μια πρωτοβουλία που ενισχύει την καλλιέργεια “ήπιων δεξιοτήτων”, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Αυτές οι ανθρώπινες ικανότητες αποτελούν πλέον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία σε κάθε επάγγελμα. Επιπλέον, οι ομάδες συνεργασίας δίνουν την δυνατότητα αξιοποίησης διαφορετικών προσωπικοτήτων, ταλέντων και γνώσεων με τρόπο που να αποδίδει το καλύτερο αποτέλεσμα. Χάρη στη συνεργασία των 10 καλύτερων ομάδων μας του πανελλήνιου διαγωνισμού 2024, το κοινό αποτέλεσμα θα έχει μεγαλύτερη αξία από το άθροισμα μεμονωμένων αποτελεσμάτων».

Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM Racing (πρώην F1 in Schools) για Δημοτικά

Πέρα από τους Παγκόσμιους Τελικούς, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και οι Εθνικοί Τελικοί του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM Racing (πρώην F1 in Schools) 2025 για Δημοτικά, με την συμμετοχή 20 ομάδων από όλη την Ελλάδα. Oι αγώνες διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Κάντζα Αττικής και στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η ομάδα “Boom Fasters” από το 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών και την δεύτερη θέση κέρδισε η ομάδα “Panthers” από το Pinewood Δημοτικό στη Θεσσαλονίκη. Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας βρέθηκε η ομάδα “Litseio Wheels” από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ομάδες από το Δημοτικό της Σχολής Μωραΐτη, το Μποδοσάκειο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών, το Δημοτικό της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής, το Δημοτικό του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, το Πρότυπο Δημοτικό Φλώρινας, το Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με το 1ο Δημοτικό Φιλιατών και το Δημοτικό Σχολείο Πλαταιών.

Συνεχίζονται οι Εγγραφές για τον 15ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM Racing (πρώην F1 in Schools), Περιόδου 2025-2026, για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.