Εγκαύματα: Οι πέντε φυσικοί τρόποι για άμεση ανακούφιση

Πόσοι δεν αποκοιμήθηκαν στην ξαπλώστρα όταν είναι διακοπές; Πόσοι ξύπνησαν από τον έντονο πόνο του ηλιακού εγκαύματος;

Στις διακοπές του καλοκαιριού όλοι αποζητούν τον ήλιο και τη θαλπωρή που παρέχει, ωστόσο χρειάζεται πολλή προσοχή ειδικά τις πρώτες ημέρες των διακοπών για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα. Το ηλιακό έγκαυμα μπορεί να είναι όχι μόνο παράγοντας που θα χαλάσει τις διακοπές μας, αλλά και δυνητικά μια επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο.

Τι είναι το ηλιακό έγκαυμα;

Το ηλιακό έγκαυμα είναι μια φλεγμονώδης αντίδραση του δέρματος στην υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), κυρίως UVB. Εμφανίζεται 4-6 ώρες μετά την έκθεση και κορυφώνεται σε 24-48 ώρες.

Συμπτώματα:

Έντονη ερυθρότητα

Αίσθηση καψίματος ή πόνου

Απολέπιση ή φουσκάλες

Αίσθημα ζέστης ή και ρίγος

Πονοκέφαλος ή ζάλη (σε βαριές περιπτώσεις)

Έγκαυμα από τον ήλιο

Ο πόνος και ο ερεθισμός μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση ήπιων αναλγητικών, ψυχρών κομπρεσών και ενυδατικών λοσιόν με αλόη βέρα ή calamine. Προσοχή χρειάζεται και για την αποφυγή αφυδάτωσης του οργανισμού με λήψη επαρκών υγρών και αποφυγή του αλκοόλ. Για ιδιαιτέρως εκτεταμένα εγκαύματα ή εγκαύματα που έχουν προκαλέσει φουσκάλες αλλά και για εγκαύματα σε παιδιά ή μωρά συστήνεται ιατρική αξιολόγηση.

Πως να αποφύγετε ένα ηλιακό έγκαυμα;

Είναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε τα ηλιακά εγκαύματα. Εκτός από τη σύνδεσή τους με τη φωτογήρανση και τη ραγδαία φθορά της επιδερμίδας, αυτό είναι άρρηκτα συνυφασμένο με το μελάνωμα και τον καρκίνο της επιδερμίδας. Τα εγκαύματα, μάλιστα, λειτουργούν αθροιστικά, δηλαδή όσες περισσότερες φορές συμβαίνουν, τόσο πιθανότερο είναι να εμφανιστεί μία σοβαρότερη βλάβη στην επιδερμίδα, όπως είναι το μελάνωμα.

Για αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να προστατεύουμε το δέρμα μας πριν συμβεί το ηλιακό έγκαυμα. Αν αναρωτιέσαι πώς θα αποφύγεις το ηλιακό έγκαυμα, διάβασε παρακάτω.

Σε πρώτη φάση, είναι σημαντικό να αποφεύγει κανείς την απευθείας έκθεση στον ήλιο, ιδίως κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, ειδικά αν το δέρμα μας δεν είναι προστατευμένο από ρούχα ή αντιηλιακά προϊόντα. Έπειτα, δεν πρέπει ποτέ να αμελούμε τη χρήση αντιηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας, το οποίο θα εφαρμοστεί τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο. Επίσης, είναι σημαντικό να φοράει κανείς τα κατάλληλα ρούχα. Τα ανοιχτόχρωμα ρούχα είναι πολύ χρήσιμα, καθώς δε συσσωρεύουν την ηλιακή ακτινοβολία, όπως τα σκουρόχρωμα. Το αντιηλιακό είναι εδώ πάλι απαραίτητο στα μέρη του σώματος, που εκτίθενται, όπως είναι το πρόσωπο, τα χέρια ή τα πόδια. Τα γυαλιά ηλίου και το καπέλο είναι απαραίτητα, αφού τα σημεία των ματιών και του κρανίου δεν μπορούν να προστατευτούν με άλλο τρόπο, εκτός από την κάλυψή τους. Σημαντικό είναι επίσης, να χρησιμοποιούμε ειδικά αντιηλιακά προϊόντα για μαλλιά, καθώς αυτά μένουν πάντα εκτεθιμένα. Μπορεί επίσης, να χρησιμοποιήσει κανείς ειδκά αντιηλιακά για δυσπρόσιτες περιοχές, όπως είναι η μύτη, αλλά και τα χείλη, για μέγιστη προστασία.

Πως να αντιμετωπίσετε ένα ηλιακό έγκαυμα;

Το να ανακουφιστεί κανείς από το ηλιακό έγκαυμα είναι το του μέλημα, αφού αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά ενοχλητικό κι επώδυνο Η θεραπεία εκλογής και η αντιμετώπιση του εγκαύματος είναι ανάλογη του βαθμού της κάκωσης και της σοβαρότητά της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει κανείς να επέμβει άμεσα, από τη στιγμή που θα καταλάβει ότι κάηκε από τον ήλιο. Σε περίπτωση, λοιπόν, που δεν προστάτευσες επαρκώς την επιδερμίδα σου και αυτή κάηκε, τότε ακολούθησε τα εξής βήματα για να ανακουφιστείς.

Άμεση παρέμβαση

Φρόντισε να μεταφερθείς σε ένα σκιερό και δροσερό μέρος και τοποθέτησε μία δροσερή κομπρέσα στο σημείο της βλάβης.

Κάνε δροσερά ντους

Προσοχή! Το μπάνιο σου πρέπει να δροσερό και όχι κρύο ή παγωμένο. Ρίξε άφθονο νεράκι στην περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, θα προλάβεις την περαιτέρω δράση του εγκαύματος σε βαθύτερες στιβάδες του δέρματος, αλλά ταυτόχρονα θα ανακουφιστείς από το αίσθημα καύσου και πόνου.

Ενυδατώσου εσωτερικά και εξωτερικά!

Από τη μία μεριά, πρέπει να καταναλώνεις πολλά υγρά, κυρίως νερό και να αποφεύγεις ποτά που μπορεί να σε αφυδατώσουν, όπως είναι τα αναψυκτικά και το αλκοόλ. Όταν έχει καεί κανείς από τον ήλιο, η απώλεια υγρών είναι εντονότερη, οπότε πρέπει να αναπληρώνουμε αυτή την απώλεια.

Από την άλλη μεριά, είναι αναγκαίο να ενυδατώνεις κι εξωτερικά την επιδερμίδα σου, γιατί υπό το έγκαυμα το έχει ιδιαίτερη ανάγκη. Περιποιήσου, λοιπόν, την πάσχουσα περιοχή με μία κρέμα για το ηλιακό έγκαυμα. Φρόντισε να την ανανεώνεις κάθε φορά μετά το μπάνιο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη μέρα. Φρόντισε να επιλέξεις μία ειδική κρέμα με καταπραϋντικά και ανακουφιστικά συστατικά, που από τη μία θα σου χαρίσουν ανακούφιση και αίσθηση δροσιάς, αλλά από την άλλη θα αναπληρώσουν τη χαμένη υγρασία. Τέτοια συστατικά είναι η αλόη, η καλεντούλα και το γιαούρτι. Βοηθητικό θα ήταν να χρησιμοποιείς κομπρέσες ή γάζες με φυσιολογικό ορό ή ένα spray mist.

Πρόσεχε το σημείο

Δώσε προσοχή στο πάσχον σημείο. Φρόντισε να αποφεύγεις την τριβή και σε καμία περίπτωση, μην τρυπήσεις τις φυσαλίδες, αν αυτές υπάρχουν. Όταν σκουπίζεσαι μετά το μπάνιο ή εφαρμόζεις καταπραϋντικές κρέμες, κάνε απαλές και ταμποναριστές κινήσεις. Ιδανικά, χρησιμοποίησε γάζες για να σκουπίσεις το πάσχον σημείο.

Φόρα κατάλληλα ρούχα

Αν έχεις καεί από τον ήλιο, απόφυγε συνθετικά υφάσαματα και ρούχα σε στενές γραμμές. Ιδανικά είναι τα ανάλφρα και βαμβακερά ρούχα, που δεν κολλάνε στο δέρμα, για να του επιτρέπουν να αναπνέει αλλά και να μη δημιουργούν τριβή, που επιδεινώνει το πρόβλημα και την ενοχλητική αίσθηση.

Μην αμελείς το αντιηλιακό

Όταν βγαίνεις έξω, ιδανικά το σημείο του εγκαύματος πρέπει να είναι καλυμμένο από ρούχα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, φρόντισε να απλώσεις μία γενναία δόση αντιηλιακού με ταμποναριστές και μαλακές κινήσεις.

Φάρμακα

Αν το έγκαυμα συνοδεύεται από πόνο, πυρετό ή άλλες τέτοιες παρενέργειες, μπορείς να χρησιμοποιήσεις παυσίπονα αντιφλεγμονόδους τύπου, για να καταστείλεις τα συμπτώματα.

Τι δεν πρέπει να κάνεις όταν έχεις ηλιακό έγκαυμα;

Υπάρχουν ορισμένες πρακτικές, οι οποίες αν χρησιμοποιηθούν όχι μόνο δε θα αποβούν αποτελεσματικές, αλλά ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση και τα συμπτώματα του εγκαύματος. Για παράδειγμα, σίγουρα δεν ενδείκνυται η χρήση πάγου, παγωμένου νερού, βουτύρου ή κάποιου τύπου έλαιο. Όπως προαναφέρθηκε επίσης, είναι απαγορευτικό να τρίβει κανείς έντονα την περιοχή του εγκαύματος, να σπάει τις φουσκάλες με το υγρό ή να ξυρίζεται. Τέλος, είναι απαγορευτικό να χρησιμοποιήσει κανείς καλλυντικά προϊόντα, που περιέχουν οινόπνευμα, πρόσθετα αρώματα, χρωστικές ή άλλα τέτοια συστατικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις και ερεθισμούς ή να επιδεινώσουν τη φλεγμονή.

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια;

Γενικότερα, το ηλιακό έγκαυμα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποτελεί μία κατάσταση, που χρήζει ιατρικής παρέμβασης και βοήθειας. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν μερικές σχετιζόμενες συνέπειες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από ιατρό. Τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν:

• Ο παθών λαμβάνει κάποια αγωγή

• Εμφανίζεται υπερβολικός πόνος

• Προκύψει έντονος πονοκέφαλος, που δεν υποχωρεί

• Εμφανιστεί σύγχυση ή απώλεια συνείδησης.