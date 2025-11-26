«Εγκώμια» του Βατικανού για το προκλητικό άλμπουμ της Rosalia «Lux»

Σε μια εποχή όπου η θρησκευτική μουσική σπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο της ποπ κουλτούρας, η Rosalía κατάφερε κάτι αξιοσημείωτο: να στρέψει τα βλέμματα όχι μόνο του κοινού, αλλά και του… Βατικανού.

Το νέο της άλμπουμ LUX, μια τολμηρή και πολυεπίπεδη εξερεύνηση της πίστης, της αμφιβολίας και της πνευματικότητας, προκάλεσε ενθουσιασμό σε υψηλόβαθμα στελέχη της Καθολικής Εκκλησίας, παρά τους προκλητικούς τίτλους και στίχους που περιλαμβάνει. Αυτό που θα μπορούσε να είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις, κατέληξε να αποσπάσει αναπάντεχα θετικούς επαίνους

Το Βατικανό εξέφρασε τον θαυμασμό του για το άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει τραγούδια που ασχολούνται έντονα με θέματα πίστης και πνευματικής αναζήτησης. Παρόλο που ορισμένα από αυτά θεωρούνται προκλητικά, η αντίδραση των εκκλησιαστικών στελεχών υπήρξε εντυπωσιακά θετική.

The Vatican praises Rosalía for “provocative” songs about faith on ‘Lux’ https://t.co/nsJRrdPfks — NME (@NME) November 25, 2025

Διθύραμβοι των καρδιναλίων

Ο καρδινάλιος José Tolentino de Mendonça, υπουργός Πολιτισμού και Εκπαίδευσης της Αγίας Έδρας, επαίνεσε ανοιχτά την καλλιτέχνιδα. Τόνισε ότι «η Rosalía, μιλώντας μέσα από την τέχνη της για πνευματικότητα, αγγίζει μια βαθιά ανάγκη του σύγχρονου κόσμου για εσωτερική ζωή και νόημα». Ανέφερε επίσης ότι όταν ένας δημιουργός με τη δική της επιρροή εξερευνά τη θρησκευτική διάσταση, αυτό αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός.

Εξίσου θετικά τοποθετήθηκε και ο επίσκοπος Xabier Gómez García, από την περιοχή καταγωγής της Rosalía. Σε ανοικτή επιστολή προς την ενορία του αναγνώρισε ότι ορισμένα τραγούδια, όπως το «Dios es un stalker», είναι προκλητικά. Ωστόσο, τόνισε ότι η τραγουδίστρια μιλά με ελευθερία και χωρίς ταμπού για το πώς αντιλαμβάνεται τον Θεό, εκφράζοντας μια ειλικρινή επιθυμία να Τον γνωρίσει. Επισήμανε επίσης ότι, ακούγοντας το άλμπουμ και κατανοώντας το πλαίσιο της δημιουργίας του, διέκρινε μια προσπάθεια που ξεπερνά το επίπεδο της μουσικής και αγγίζει βαθύτερη πνευματική αναζήτηση, εμπνευσμένη από μαρτυρίες γυναικών με ιδιαίτερη εσωτερική ωριμότητα.

Το άλμπουμ LUX είναι το τέταρτο της Rosalía και αντλεί έμπνευση από τις ιστορίες γυναικών που αγιοποιήθηκαν. Αποτελείται από 15 τραγούδια σε 13 διαφορετικές γλώσσες, μεταξύ των οποίων λατινικά, εβραϊκά και αραβικά. Οι θεματικές των κομματιών σχετίζονται με τον φωτισμό, την πίστη και την ανάγκη για πνευματική σύνδεση.