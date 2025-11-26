«Όχι» στις πολλαπλές σεξουαλικές σχέσεις από το Βατικανό - «Ένας σύζυγος είναι αρκετός»

Η ιδέα μιας ευτυχισμένης ζωής μετά από χρόνια δεν απαιτεί περίπλοκα μαθηματικά, δήλωσε το Βατικανό την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025. Για τους Καθολικούς, ο ένας σύζυγος είναι αρκετός.



Σε ένα νέο διάταγμα που ενέκρινε ο Πάπας Λέων, το ανώτατο δογματικό γραφείο του Βατικανού είπε στα 1,4 δισεκατομμύρια Καθολικούς του κόσμου ότι θα πρέπει να επιδιώξουν να παντρευτούν έναν σύζυγο εφ' όρου ζωής και δεν πρέπει να έχουν πολλαπλές σεξουαλικές σχέσεις.



Επικρίνοντας την πρακτική της πολυγαμίας στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων και μεταξύ των μελών της Εκκλησίας, το Βατικανό επανέλαβε ότι πιστεύει ότι ο γάμος είναι μια δια βίου δέσμευση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.



Το διάταγμα, το οποίο δεν αναφερόταν στις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, επικεντρώθηκε σε αυτό που αποκαλούσε «πλούτο και καρποφορία» του παραδοσιακού γάμου. Ενθάρρυνε τους Καθολικούς να βρουν έναν σύζυγο και να δεσμευτούν μαζί του, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.



Ο γάμος «απαιτεί αποκλειστικότητα»



«Κάθε αυθεντικός γάμος είναι μια ενότητα που αποτελείται από δύο άτομα, κάτι που απαιτεί μια τόσο στενή και ολοκληρωτική σχέση που δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους», αναφέρει το διάταγμα.

«Δεδομένου ότι (ο γάμος) είναι μια ένωση μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν ακριβώς την ίδια αξιοπρέπεια και τα ίδια δικαιώματα, απαιτεί αποκλειστικότητα», ανέφερε.



Το ζήτημα του πώς να επιβληθούν καλύτερα οι διδασκαλίες της Εκκλησίας σχετικά με τον γάμο συζητήθηκε σε δύο συνόδους κορυφής του Βατικανού το 2023 και το 2024, τις οποίες φιλοξένησε ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος για να συζητήσει το μέλλον του Καθολικισμού με εκατοντάδες καρδινάλιους και επισκόπους.



Η πολυγαμία στην Αφρική, όπου πολλοί Καθολικοί συμμετέχουν σε μακροχρόνιες πολιτιστικές πρακτικές διατήρησης περισσότερων από μίας δεσμευτικών σχέσεων, ήταν θέμα έντονης συζήτησης σε αυτές τις συνόδους κορυφής.



Συζητήθηκε επίσης η άνοδος των πολυσυντροφικών δομών σχέσεων, όπου τα άτομα βγαίνουν ραντεβού με πολλά άτομα ταυτόχρονα, σε ορισμένες δυτικές χώρες.



«Η πολυγαμία, η μοιχεία ή η πολυσυντροφικότητα βασίζονται στην ψευδαίσθηση ότι η ένταση της σχέσης μπορεί να βρεθεί σε μια διαδοχή προσώπων», αναφέρει το νέο διάταγμα.



Το έγγραφο δεν συζητά το διαζύγιο, το οποίο η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει, καθώς θεωρεί τον γάμο ως μια δια βίου δέσμευση.

Ωστόσο, η Εκκλησία έχει μια διαδικασία ακύρωσης, η οποία αξιολογεί εάν οι γάμοι συνήφθησαν σωστά και τονίζει ότι οι σύντροφοι δεν αναμένεται να παραμείνουν σε κακοποιητικές σχέσεις.