Στην Τουρκία ο Πάπας Λέων: Τι συζήτησε με τον Ερντογάν - Αύριο η ιστορική επίσκεψη στη Νίκαια

Μήνυμα ειρήνης, αλλά και ανάγκης σεβασμού της θρησκευτικής πίστης έστειλε ο Πάπας Λέων από την Άγκυρα. Η πρωτεύουσα της Τουρκίας ήταν ο πρώτο σταθμός του ταξιδιού του ποντίφικα σε Τουρκία και Λίβανο. Το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) το αεροσκάφος που μετέφερε τον Πάπα Λέοντα και την συνοδεία του προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της τουρκικής πρωτεύουσας.

Στο κρατικό σκέλος του ταξιδιού του ο Πάπας Λέων συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

«Μια γη που καλεί την ανθρωπότητα στην αδελφοσύνη»

Απευθυνόμενος στον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πάπας Λέων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή. Μίλησε για την Τουρκία ως μια γη «αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τις καταβολές του Χριστιανισμού», αλλά και ως μια γη που καλεί όλα τα τέκνα του Αβραάμ —Μουσουλμάνους, Χριστιανούς και Εβραίους— να αναγνωρίσουν τη διαφορά όχι ως διαίρεση, αλλά ως μονοπάτι προς την αδελφοσύνη.

Έκκληση προς την Τουρκία να είναι πηγή ειρήνης

Ο Ποντίφικας εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως «πηγή σταθερότητας και προσέγγισης μεταξύ των λαών», υπενθυμίζοντας τις επισκέψεις των Παπών Παύλου ΣΤ', Ιωάννη Παύλου Β', Βενέδικτου ΙΣΤ' και Φραγκίσκου.

Η δική του επίσκεψη, συνδεδεμένη με την επέτειο των 1.700 χρόνων από την Α' Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, όπου οι πρώτοι Χριστιανοί συναντήθηκαν για να αναζητήσουν την ενότητα της πίστης, μιλά για την αιώνια ανάγκη για διάλογο και συνάντηση.

Τελευταίος σταθμός στην ολιγόωρη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Άγκυρα ήταν στην Προεδρία Θρησκευτικών Υποθέσεων, γνωστή ως Diyanet. Πρόκειται για τον κυβερνητικό θεσμό που προάγει τη διδασκαλία και την πρακτική του Σουνιτικού Ισλάμ στην Τουρκία. Εκεί πραγματοποιήθηκε μια κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Diyanet, Σαφί Αρπαγκούς (Safi Arpaguş).

Αν και η Δημοκρατία της Τουρκίας, από την ίδρυσή της, είναι ένα κοσμικό κράτος, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, πάνω από το 99%, είναι Μουσουλμάνοι.

Από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη

Μετά τις επισκέψεις στο προεδρικό Μέγαρο και την Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων ο Πάπας αναχώρισε αεροπορικώς για την Κωνσταντινούπολη, όπου ξεκινά το αμιγώς εκκλησιαστικό σκέλος του αποστολικού του ταξιδιού. Στο αεροδρόμιο της Πόλης τον υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Το πρωί της Παρασκευής ο Πάπας θα συναντηθεί με τον καθολικό κλήρο και τους καθολικούς πιστούς της Κωνσταντινούπολης, ενώ θα επισκεφθεί και ιδρύματα που συντηρεί η ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αργότερα το μεσημέρι θα συναντηθεί και πάλι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και θα μεταβούν μαζί με ελικόπτερο στη Νίκαια της Βιθυνίας, για να προσευχηθούν από κοινού στην βυθισμένη βασιλική της Νίκαιας, όπου πιστεύεται ότι συνήλθε η Α' Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας. Αργά το απόγευμα της Παρασκευής οι προκαθήμενοι της Καθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη.