Πάπας Λέων και Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια - Η κοινή προσευχή

Μήνυμα διαχριστιανικής ενότητας θα απευθύνουν σήμερα το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων στη Νίκαια της Βιθυνίας, περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την Κωνσταντινούπολη.

Στην —μικρή σήμερα— πόλη που κάποτε ανθούσε ως ρωμαϊκή και βυζαντινή πόλη στις όχθες της λίμνης της Νίκαιας, οι δύο προκαθήμενοι θα επισκεφθούν το μέρος όπου πραγματοποιήθηκε η Α' Οικουμενική Σύνοδος, στο πλαίσιο του αποστολικού ταξιδιού του Πάπα στην Τουρκία.

Η προσευχή τους πάνω από τα ερείπια της αναδυόμενης από τα νερά της λίμνης βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου θα είναι το μήνυμα της διάθεσης Βατικανού και Ορθόδοξων Εκκλησιών να συνεχίσουν τον διμερή θεολογικό διάλογο. Ιστορικοί εκτιμούν ότι στη βασιλική του Αγίου Νεοφύτου ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την Α' Οικουμενική Σύνοδο και εκεί συντάχθηκαν στα ελληνικά οι επτά πρώτοι κανόνες του Συμβόλου της Πίστης, του γνωστού μας «Πιστεύω».

Μάλιστα, η αποστολική εγκύκλιος που εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες ο Πάπας Λέων με την οποία παρακινεί τους καθολικούς πιστούς να ακολουθούν το αυθεντικό κείμενο του Συμβόλου της Νίκαιας χωρίς το Filioque, ερμηνεύεται ως μια σαφής κίνηση καλής θέλησης προς την ορθόδοξη Εκκλησία για τη συνέχιση του διμερούς διαχριστιανικού διαλόγου, παρά τον σάλο που προκάλεσε σε συντηρητικούς καθολικούς κύκλους.

Προσευχή εν μέσω διαμαρτυρίας εθνικιστών

Ο καιρός είναι καλός στις όχθες της λίμνης της Νίκαιας. Τα δημοσιογραφικά συνεργεία έχουν τοποθετηθεί σε κάποια απόσταση από την εξέδρα, όπου θα ανέβουν οι δυο προκαθήμενοι για να αναπέμψουν την οικουμενική προσευχή για την διαχριστιανική ενότητα.

Πάντως, η επίσκεψη δεν συγκεντρώνει μόνο το διεθνές ενδιαφέρον, αλλά και αντιδράσεις από τουρκικούς εθνικιστικούς κύκλους. Από νωρίς το πρωί στους δρόμους της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν δεκάδες μέλη εθνικιστικών οργανώσεων κρατώντας τουρκικές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Πάπα και του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η πρόσβαση προς την περιοχή της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου είναι περιορισμένη από νωρίς το πρωί. Η τουρκική αστυνομία έχει αναπτύξει ειδικό πλέγμα ασφάλειας και δεν επιτρέπει την διέλευση πεζών και οχημάτων.

Στην πλατφόρμα όπου θα Πάπας Λέων και Οικουμενικός Πατριάρχης θα αναπέμψουν κοινή προσευχή οι προετοιμασίες ολοκληρώνονται.