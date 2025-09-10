Είδαν τον Αποστολάκη και άρχισαν να «βγάζουν καπνούς»

Μπορεί να πέρασαν έξι ολόκληρες ημέρες από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στο συνέδριο του Economist, όμως ακόμα αποτελεί το μεγάλο θέμα συζήτησης στα στέκια γύρω από την Κουμουνδούρου.

Οι εκεί θαμώνες-φίλοι μου που για λόγους που δεν καταλαβαίνω ασχολούνται ακόμη, λένε ότι υπήρχε μια παρουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι με την καλή έννοια.

Προφανώς και αναφέρονται στον ανεξάρτητο βουλευτή, Ευάγγελο Αποστολάκη, που βρίσκονταν στο «Βελλίδειο» για να ακούσει τον πρώην πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, «έβραζαν» μαζί του.

Βλέπετε, δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από τότε που ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και ήταν βουλευτής Επικρατείας, «διορισμένος» δηλαδή από τον Αλέξη Τσίπρα. Να φανταστείτε, ότι από τους δέκα βουλευτές του κόμματος που βρίσκονταν στην αίθουσα της ομιλίας, κανένας δεν έσπευσε να τον χαιρετήσει.

Αντάλλαξε, μόνο μερικές κουβέντες με του Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χρήστο Γιαννούλη και Βασίλη Κόκκαλη, με τους οποίους βρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι.Αλλά μέχρι εκεί. Και αυτό από μόνο του δείχνει πολλά…