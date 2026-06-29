«Είναι χασάπηδες, δεν είναι γιατροί» ξεσπά ο πατέρας της 35χρονης που πέθανε μετά τη γέννα

Την αλήθεια για τον θάνατο της κόρης του θέλει να μάθει ο πατέρας της γυναίκας που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννα του δεύτερου παιδιού της στη Λιβαδειά.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» είπε: «Το λουλούδι μου έφυγε... Θέλω να αποδοθούν ευθύνες. Είναι χασάπηδες, δεν είναι γιατροί. Τι να πω παραπάνω; Μου έφυγε το λουλούδι της ζωής μου. Άφησε πίσω της ένα μωρό... Δεν πρόλαβε να το δει στα μάτια της, όχι να το μεγαλώσει. Μια χαρά ήταν. Έκανε κανονικά τις εξετάσεις της. Μου τη φάγανε την κόρη μου. Να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό θέλω. Είμαστε στο 2026. Τι γιατροί είναι αυτοί; Γιατροί ή χασάπηδες; Να μάθω ποιος έχει την ευθύνη, αυτό θέλω».

Το χρονικό

Η 35χρονη Βιοσάνα είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Λίγες ώρες μετά τον τοκετό, παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο.



Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και άφησε την τελευταία της πνοή.