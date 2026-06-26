Λιβαδειά: Νέα τραγωδία με μητέρα - Νεκρή 35χρονη μετά τον τοκετό

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Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στη Λιβαδειά, όπου μια 35χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της με προγραμματισμένη καισαρική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, η γυναίκα εισήχθη την Τετάρτη σε νοσοκομείο για να γεννήσει και αρχικά όλα κύλησαν ομαλά.

Ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης

Λίγες ώρες μετά τον τοκετό, η 35χρονη παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και οδηγήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Οι πρώτες ενδείξεις από την ιατροδικαστική εξέταση αναφέρουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού, με κύρια αιτία την ακατάσχετη αιμορραγία.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες μία 36χρονη γιατρός από την Μυτιλήνη, έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε μετά τον τοκετό, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.