«Ήμουν δίπλα της από την πρώτη στιγμή»: Συγκλονίζει ο σύντροφος της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη

Θλίψη και πολλά αναπάντητα ερωτήματα έχει προκαλέσει στη Λέσβο ο θάνατος της 36χρονης γιατρού του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε μετά τον τοκετό στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Ο σύντροφός της, ο οποίος είναι επίσης γιατρός στο ίδιο νοσοκομείο, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη γέννηση του παιδιού τους, αδυνατώντας ακόμη να εξηγήσει τι οδήγησε στην τραγική κατάληξη.

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα»

Μιλώντας για όσα συνέβησαν, ο σύντροφος της 36χρονης αναφέρει ότι μέχρι τη γέννα δεν υπήρχε κανένα ανησυχητικό σημάδι.

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα μετά τη γέννα του μωρού. Νωρίτερα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος ήμουν δίπλα της», δηλώνει.

Όπως επισημαίνει, η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία και δεν ανταποκρινόταν στις θεραπείες που της χορηγούνταν, ενώ εκτιμά ότι οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να την κρατήσουν στη ζωή.

«Όλα έγιναν σωστά. Αυτό που συνέβη ήταν μία στο εκατομμύριο», φέρεται να αναφέρει.

Πώς εξελίχθηκε η κατάσταση της υγείας της

Η 36χρονη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο βρέφος την περασμένη Παρασκευή, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση.

Το Σάββατο εμφάνισε υψηλό πυρετό, με τους θεράποντες γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της, καθώς η κλινική εικόνα της γινόταν ολοένα και πιο επιβαρυμένη.

Καθώς η κατάσταση της υγείας της επιδεινωνόταν, την Τρίτη αποφασίστηκε η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Η 36χρονη, ωστόσο, δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό της, καθώς κατέληξε κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής από τη Μυτιλήνη προς την Αθήνα.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της διερευνώνται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Λέσβου, αλλά και τους συναδέλφους της άτυχης γιατρού, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα αγαπητή επαγγελματία και μητέρα που έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της.