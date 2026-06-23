Θλίψη στη Λέσβο: 36χρονη γιατρός πέθανε μετά από επιπλοκές στη γέννα

Θλίψη έχει σκορπίσει στη Λέσβο ο θάνατος μιας 36χρονης γυναίκας, η οποία κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε κατά τον τοκετό στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

H 36χρονη διασωληνώθηκε μετά τις επιπλοκές, νοσηλεύθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lesvosnews.net, όταν η πτήση έφτασε στην Αθήνα, η άτυχη γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της, το νοσοκομείο και συνολικά την υγειονομική κοινότητα της Λέσβου.

Το περιστατικό γίνεται ακόμη πιο τραγικό, καθώς η γυναίκα αφήνει πίσω της και ένα νεογέννητο μωράκι.

Σύμφωνα με μαρτυρία, η 36χρονη ήταν γιατρός και τα τελευταία χρόνια είχε προσληφθεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Συνάδελφοί της μιλούν για έναν άνθρωπο της προσφοράς, μια εξαιρετική γιατρό.

Οι συνάδελφοί της κάνουν λόγο για έναν δοτικό άνθρωπο, μια επαγγελματία που εργαζόταν με ψυχή και αξιοπρέπεια, πάντα με διάθεση να προσφέρει.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς η 36χρονη αφήνει πίσω της ένα νεογέννητο παιδί. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό αναμένεται να αποσαφηνιστούν αρμοδίως.