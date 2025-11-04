Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα τοκετός ΕΚΑΒ Σέρρες Local News

Σέρρες: Γέννησε μέσα στο ασθενοφόρο - Μάχη για να κρατηθεί το μωρό στη ζωή

Το μωρό βρίσκεται σε θερμοκοιτίδα, λόγω προωρότητας.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η άμεση επέμβαση του γιατρού, του νοσηλευτή και της μαίας έσωσαν τη ζωή ενός νεογέννητου, το οποίο αποδείχθηκε βιαστικό και ήρθε στον κόσμο μέσα στο ασθενοφόρο καθ' οδόν προς το νοσοκομείο των Σερρών. 

Μια γυναίκα που ήταν ετοιμόγεννη πήγε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας και από εκεί δόθηκε η εντολή να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ Σερρών, κατά τη διάρκεια της διακομιδής με το ασθενοφόρο ο γιατρός και η μαία προχώρησαν αναγκαστικά στη διαδικασία του τοκετού και το μωρό γεννήθηκε μέσα σε αυτό.

Με τη γέννησή του το μωρό παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής. Γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό τμήμα και μπήκε στην θερμοκοιτίδα που παρακολουθείται από τους παιδιάτρους. Πιθανό λόγω προωρότητας να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

