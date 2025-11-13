Γέφυρα ζωής για βρέφος από τις Σέρρες - Σε 6 λεπτά στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Γέφυρα ζωής στήθηκε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025 για ένα βρέφος από τις Σέρρες, η ζωή του οποίου κινδύνευε και χρειαζόταν άμεση διακομιδή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.



Στις 15:30 περιπολικό της Τροχαίας και δύο δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ. συνόδευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε ένα βρέφος, από τις Σέρρες προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια στο «Ιπποκράτειο».



Οι αστυνομικές δυνάμεις παρέλαβαν το ασθενοφόρο από την Περιφερειακή οδό, στο ύψος του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» και άνοιξαν τον δρόμο, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο.



Μάλιστα, όπως αναφέρει το thestival, το ασθενοφόρο έφτασε στο Ιπποκράτειο μέσα σε έξι λεπτά.