Αδιανόητο περιστατικό στη Θήβα: Κάλεσαν ασθενοφόρο για πλάκα και άρχισαν να το σπάνε

Σε σοβαρό κίνδυνο βρέθηκαν διασώστες και το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ το βράδυ της Δευτέρας, όταν ανταποκρίθηκαν σε επείγουσα κλήση για μεταφορά ασθενούς από τον καταυλισμό του Πυρίου Θηβών.

Σύμφωνα με το permissos.gr, μόλις το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, ομάδα Ρομά άρχισε να πετά πέτρες προς το όχημα, σπάζοντας τα τζάμια του.

Ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του και απομάκρυνε το ασθενοφόρο από τον καταυλισμό, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Τελικά, η κλήση αποδείχθηκε φάρσα, καθώς κανείς δεν εμφανίστηκε για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.