Συγκίνηση για την 36χρονη γιατρό που πέθανε μετά τον τοκετό: «Μαγδούλα μας, χαμογελαστό κορίτσι»

Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Λέσβου από τον θάνατο 36χρονης γιατρού, από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν λίγο μετά τον τοκετό της.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα γέννησε φυσιολογικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όμως λίγες ώρες αργότερα εμφάνισε πυρετό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εισήχθη στη ΜΕΘ και την Τρίτη διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας. Δυστυχώς, κατά τη μεταφορά κατέληξε.



Η 36χρονη, ειδικευμένη στη Γενική Ιατρική, είχε ξεκινήσει την καριέρα της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τα τελευταία περίπου 1,5 χρόνια εργαζόταν στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.

«Αυτό το χαμογελαστό, δοτικό κορίτσι...»

Συγκλονίζει το «αντίο» του πρόεδρου του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου Μυτιλήνης, Στράτου Κλεάνθη. Σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει χαρακτηριστικά:



«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στο οποίο πρόσφατα διορίστηκε θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με τη είδηση ότι χάσαμε τη γιατρό Μάγδα Πασβούρη τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο δύναμη, δύναμη, δύναμη!!!».