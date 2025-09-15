«Είναι γενοκτονία, λευτεριά στην Παλαιστίνη» - Το ηχηρό μήνυμα του Χαβιέ Μπαρδέμ στα Emmy

Με υψωμένη τη γροθιά και φορώντας την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, ο Χαβιέ Μπαρδέμ προχώρησε σε μια ηχηρή πολιτική δήλωση στο κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy. Ο Ισπανός ηθοποιός ένωσε τη φωνή του με περισσότερους από 1.300 καλλιτέχνες -συμπεριλαμβανομένων πολλών αστέρων του Χόλιγουντ- θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να βάλει το δικό του λιθαράκι στο κύμα πρωτοβουλιών της βιομηχανίας του θεάματος, που διαμαρτύρεται για όσα διαδραματίζονται στη Γάζα.

Στις δηλώσεις του στο κόκκινο χαλί, ο Χαβιέ Μπαρδέμ επικαλέστηκε ένα πρόσφατο ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών Γενοκτονιών (IAGS), το οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον ορισμό της γενοκτονίας από τον ΟΗΕ.

Ο ίδιος φρόντισε να συνοδεύσει τις δηλώσεις του με μια πολύ δυνατή εικόνα. Φόρεσε γύρω από τον λαιμό του την κεφίγια, το παραδοσιακό μαντίλι της Μέσης Ανατολής, που έχει γίνει ένα ευρέως αναγνωρισμένο σύμβολο της παλαιστινιακής ταυτότητας και αντίστασης.



Ερωτηθείς για την επιλογή της ενδυμασίας του, ο Ισπανός ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «No Country for Old Men», «Skyfall» και «F1» , είπε: «Στα τέλη Αυγούστου, η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών Γενοκτονιών -που επικεντρώνεται στη μελέτη της γενοκτονίας- την χαρακτήρισε γενοκτονία. Και αυτό που ζητάμε είναι εμπορικός και διπλωματικός αποκλεισμός και κυρώσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει η γενοκτονία. Λευτεριά στην Παλαιστίνη».



Η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών Γενοκτονιών (IAGS) είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση εμπειρογνωμόνων στον κόσμο που μελετούν τη γενοκτονία, συγκεντρώνοντας ακαδημαϊκούς, ερευνητές και ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πολλών ειδικών του Ολοκαυτώματος, ιστορικών και κοινωνιολόγων.



Τον περασμένο μήνα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον ορισμό της γενοκτονίας από τον ΟΗΕ. Το ψήφισμα των τριών σελίδων αναφέρει εκτεταμένες επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη, την παροχή βοήθειας και την εκπαίδευση, τη δολοφονία και τον τραυματισμό δεκάδων χιλιάδων παιδιών, την υποστήριξη μεταξύ των Ισραηλινών ηγετών για αναγκαστικές απελάσεις, κατεδαφίσεις κατοικιών και ρητορική μίσους απέναντι στους Παλαιστίνιους.



Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την έκθεση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Euronews, ισχυριζόμενο ότι βασιζόταν σε «ψέματα της Χαμάς» και σε εσφαλμένη έρευνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ντροπή για το νομικό επάγγελμα». Ένας εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης ότι το ίδιο το Ισραήλ είναι το πραγματικό θύμα γενοκτονίας.

Το Χόλιγουντ μιλά ανοιχτά

Η δήλωση του Μπαρδέμ στα βραβεία Emmy έρχεται εν μέσω ενός αυξανόμενου κύματος πρωτοβουλιών στη βιομηχανία του θεάματος για να διαμαρτυρηθούν για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

Περισσότεροι από 1.300 καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων διεθνών αστέρων όπως η Ολίβια Κόλμαν, η Τίλντα Σουίντον, η Έμμα Στόουν, ο Μαρκ Ράφαλο, ο Ριζ Άχμεντ και ο ίδιος ο Μπαρδέμ, έχουν δεσμευτεί να μην συνεργαστούν με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα που, όπως λένε, εμπλέκονται σε «γενοκτονία και απαρτχάιντ εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Η δέσμευση, που δημιουργήθηκε από τους Film Makers for Palestine, έχει επίσης υπογραφεί από τον Γιώργο Λάνθιμο, αλλά και ηθοποιούς όπως οι Ken Loach, Asif Kapadia, Joshua Oppenheimer, Lily Gladstone, Ayo Edebiri, Brian Cox, Josh O'Connor, Rebecca Hall, Benedict Wong, Gael García Bernal και Susan Sarandon.



«Ως κινηματογραφιστές, ηθοποιοί, εργαζόμενοι στον κινηματογράφο και θεσμοί, αναγνωρίζουμε τη δύναμη του κινηματογράφου να διαμορφώνει αντιλήψεις», αναφέρει η δήλωση. «Σε αυτή την επείγουσα στιγμή κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε τη συνενοχή σε αυτή την αδυσώπητη φρίκη».



Η δέσμευση συνεχίζει παροτρύνοντας τη βιομηχανία να αρνηθεί τη σιωπή και τον ρατσισμό και να αποφύγει τη συνεργασία με ισραηλινούς κινηματογραφικούς θεσμούς -συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, ραδιοτηλεοπτικών φορέων και εταιρειών παραγωγής- που είναι συνένοχοι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.