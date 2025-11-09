Απίστευτο σκηνικό κοντά στη Χαλκίδα: Έκλεισαν τον δρόμο για να κάνουν... Fast and Furious
Περίπου 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στην εθνική οδό και αφού σαν κύριοι έκαναν τις κόντρες τους άνοιξαν τον δρόμο.
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στην εθνική οδό Χαλκίδος – Σχηματαρίου αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, στο ρεύμα προς Σχηματάρι.
Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα evima.gr, επικαλούμενη οδηγό που βρέθηκε στην περιοχή και ακινητοποιήθηκε με το όχημά του, ο δρόμος έκλεισε για λίγη ώρα αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας καθώς ήταν συγκεντρωμένα περίπου 200 άτομα με τα αυτοκίνητά τους και ο λόγος ήταν για να κάνουν... κόντρες!
Τα άτομα που ήταν συγκεντρωμένα αφού πραγματοποίησαν τις κόντρες όπως κατήγγειλε ο οδηγός, άνοιξαν το δρόμο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.