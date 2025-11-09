Απίστευτο σκηνικό κοντά στη Χαλκίδα: Έκλεισαν τον δρόμο για να κάνουν... Fast and Furious

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στην εθνική οδό Χαλκίδος – Σχηματαρίου αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, στο ρεύμα προς Σχηματάρι.

EVIMA.GR

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα evima.gr, επικαλούμενη οδηγό που βρέθηκε στην περιοχή και ακινητοποιήθηκε με το όχημά του, ο δρόμος έκλεισε για λίγη ώρα αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας καθώς ήταν συγκεντρωμένα περίπου 200 άτομα με τα αυτοκίνητά τους και ο λόγος ήταν για να κάνουν... κόντρες!

EVIMA

Τα άτομα που ήταν συγκεντρωμένα αφού πραγματοποίησαν τις κόντρες όπως κατήγγειλε ο οδηγός, άνοιξαν το δρόμο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.