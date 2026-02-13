Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Πρώτη η παράταξη «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» - Ποιοι απαρτίζουν το νέο ΔΣ

Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (12/2) οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, με την Εφορευτική Επιτροπή να ανακοινώνει αργά το βράδυ τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η παράταξη της απερχόμενης προέδρου της ένωσης, Μαρίας Αντωνιάδου «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» κατέκτησε εκ νέου την πρώτη θέση.

Αναλυτικά:

Ψήφισαν: 2.750

Έγκυρα: 2.626

Άκυρα: 70

Λευκά: 54

Έλαβαν:

Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» Ψήφους: 968 - Έδρες: 4

Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» Ψήφους: 584 - Έδρες: 3

Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ» Ψήφους: 393 - Έδρες: 2

Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Ψήφους: 273 - Έδρες: 1

Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» Ψήφους: 206 - Έδρες: 1

Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» Ψήφους: 202 - Έδρες: 0

Εκλογές ΕΣΗΕΑ / Φωτ.: Eurokinissi

Ποιοι απαρτίζουν το νέο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ

Λίγο αργότερα ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ.

Αναλυτικά για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξελέγησαν:

Αντωνιάδου Μαρία (Ενωμένοι Δημοσιογράφοι) 572 ψήφοι

Γαβαλάς Γεώργιος (Ενωμένοι Δημοσιογράφοι) 364 ψήφοι

Τριανταφύλλου Σωτήριος (Ενωμένοι Δημοσιογράφοι) 303 ψήφοι

Διόγος Ευθύμιος (Ενωμένοι Δημοσιογράφοι) 254 ψήφοι

Καπάκος Σταύρος (Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος) 260 ψήφοι

Νικολάρα Ανδρομάχη (Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος) 225 ψήφοι

Αργείτη Μαρία-Εμμανουέλλα (Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος) 118 ψήφοι

Βότσκαρης Γεώργιος (Νέα ΕΣΗΕΑ) 280 ψήφοι

Κορέλλης Κωνσταντίνος (Νέα ΕΣΗΕΑ) 167 ψήφοι

Μπόλκας Θεοχάρης (Δημοσιογραφική Συνεργασία) 137 ψήφοι

Παπαχριστούδη Ματίνα (Πρωτοβουλία για την Ανατροπή) 98 ψήφοι

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:

Τσώνης Νικόλαος (Ενωμένοι Δημοσιογράφοι) 192 ψήφοι

Φλώρος Ιωάννης (Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος) 109 ψήφοι