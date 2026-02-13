Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Πρώτη η παράταξη «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» - Ποιοι απαρτίζουν το νέο ΔΣ
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές της ΕΣΗΕΑ με την παράταξη της απερχόμενης προέδρου της ένωσης, Μαρίας Αντωνιάδου να κατακτά εκ νέου την πρώτη θέση.
Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (12/2) οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, με την Εφορευτική Επιτροπή να ανακοινώνει αργά το βράδυ τα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η παράταξη της απερχόμενης προέδρου της ένωσης, Μαρίας Αντωνιάδου «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» κατέκτησε εκ νέου την πρώτη θέση.
Αναλυτικά:
Ψήφισαν: 2.750
Έγκυρα: 2.626
Άκυρα: 70
Λευκά: 54
Έλαβαν:
- Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» Ψήφους: 968 - Έδρες: 4
- Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» Ψήφους: 584 - Έδρες: 3
- Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ» Ψήφους: 393 - Έδρες: 2
- Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Ψήφους: 273 - Έδρες: 1
- Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» Ψήφους: 206 - Έδρες: 1
- Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» Ψήφους: 202 - Έδρες: 0
Ποιοι απαρτίζουν το νέο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ
Λίγο αργότερα ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ.
Αναλυτικά για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξελέγησαν:
- Αντωνιάδου Μαρία (Ενωμένοι Δημοσιογράφοι) 572 ψήφοι
- Γαβαλάς Γεώργιος (Ενωμένοι Δημοσιογράφοι) 364 ψήφοι
- Τριανταφύλλου Σωτήριος (Ενωμένοι Δημοσιογράφοι) 303 ψήφοι
- Διόγος Ευθύμιος (Ενωμένοι Δημοσιογράφοι) 254 ψήφοι
- Καπάκος Σταύρος (Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος) 260 ψήφοι
- Νικολάρα Ανδρομάχη (Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος) 225 ψήφοι
- Αργείτη Μαρία-Εμμανουέλλα (Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος) 118 ψήφοι
- Βότσκαρης Γεώργιος (Νέα ΕΣΗΕΑ) 280 ψήφοι
- Κορέλλης Κωνσταντίνος (Νέα ΕΣΗΕΑ) 167 ψήφοι
- Μπόλκας Θεοχάρης (Δημοσιογραφική Συνεργασία) 137 ψήφοι
- Παπαχριστούδη Ματίνα (Πρωτοβουλία για την Ανατροπή) 98 ψήφοι
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:
- Τσώνης Νικόλαος (Ενωμένοι Δημοσιογράφοι) 192 ψήφοι
- Φλώρος Ιωάννης (Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος) 109 ψήφοι
- Ρόζος Βασίλειος (Νέα ΕΣΗΕΑ) 74 ψήφοι