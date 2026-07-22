ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Επιχείρηση Καθαρά βουνά

Με αυτή τη φιλοσοφία υλοποιείται από το 2022 το πρόγραμμα Clean Mountain Race, μια πρωτοβουλία που έχει αποκτήσει σταθερή θέση στη διοργάνωση. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους χιλιάδες θεατές να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα που προκύπτουν κατά την παρακολούθηση του αγώνα και να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση έχει περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του EKO Ράλλυ Ακρόπολις, συμβάλλοντας παράλληλα στην κατάκτηση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης τριών αστέρων της FIA.

Στη φετινή διοργάνωση, η Toyota Hellas, σταθερός αρωγός της προσπάθειας, αξιοποίησε για πρώτη φορά το νέο Hilux BEV, την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του ιστορικού ιαπωνικού pick-up. Το ειδικά διαμορφωμένο όχημα πέρασε από τις ειδικές διαδρομές μεταφέροντας το μήνυμα του Clean Mountain Race και υπενθυμίζοντας στους θεατές ότι η παρουσία τους στο βουνό συνοδεύεται και από την ευθύνη να το αφήσουν καθαρό.



Η συμμετοχή του μοντέλου αποτέλεσε παράλληλα παγκόσμια πρώτη, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ένα ηλεκτρικό Hilux ανέλαβε ενεργό ρόλο σε διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Το Hilux BEV διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 59,2 kWh και δύο eAxles, ένα εμπρός και ένα πίσω, που εξασφαλίζουν μόνιμη τετρακίνηση.

Η ροπή φτάνει τα 205 Nm στον εμπρός άξονα και τα 268 Nm στον πίσω, ενώ η αυτονομία ανέρχεται έως τα 257 χιλιόμετρα στον συνδυασμένο κύκλο WLTP και έως τα 380 χιλιόμετρα σε αστικές συνθήκες. Παράλληλα, προσφέρει ωφέλιμο φορτίο 715 κιλών και δυνατότητα ρυμούλκησης 1.600 κιλών.



Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, το αποτύπωμα της διοργάνωσης «μεταφέρθηκε» στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν οι περιοχές που φιλοξένησαν χιλιάδες θεατές, με το Clean Mountain Race να επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό του ρόλο στη λειτουργία του EKO Ράλλυ Ακρόπολις.