ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Ο αθέατος κόσμος των εθελοντών

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, την ώρα που οδηγοί, συνοδηγοί και αυτοκίνητα αγωνίζονται απέναντι στον χρόνο, εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται διαρκώς έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Στη φετινή διοργάνωση, 164 ειδικά εκπαιδευμένοι Εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες από 13 Περιφερειακά Τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την υποστήριξη 15 διασωστικών οχημάτων και πλήρως εξοπλισμένων κινητών μονάδων, κάλυψαν το σύνολο των ειδικών διαδρομών, από την τελετή εκκίνησης και την EKO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park έως τον τερματισμό του αγώνα, στο πάρκο Δεξαμενής στο Λουτράκι. Η αποστολή τους εκτείνεται από το Service Park μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σημεία των βουνών. Πριν ακόμη ξημερώσει, μεταφέρουν φορεία, απινιδωτές, ιατρικό εξοπλισμό και μέσα επικοινωνίας, αναλαμβάνοντας θέσεις που πολλές φορές προσεγγίζονται μόνο πεζή. Η υψηλή θερμοκρασία, η σκόνη που περιορίζει την ορατότητα και το δύσβατο ανάγλυφο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αποστολής τους, χωρίς ποτέ να επηρεάζουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Σε στενή συνεργασία με τους κριτές, τις ιατρικές υπηρεσίες και τα υπόλοιπα στελέχη της διοργάνωσης, αποτελούν βασικό κρίκο του συνολικού σχεδιασμού ασφαλείας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Από την αντιμετώπιση περιστατικών θερμοπληξίας θεατών έως την άμεση υποστήριξη πληρωμάτων έπειτα από έξοδο, κάθε επέμβαση απαιτεί ψυχραιμία, συντονισμό και ταχύτητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η φετινή ειδική διαδρομή «Μαίναλο». Το πυκνό ελατοδάσος, το απαιτητικό οδόστρωμα και οι χιλιάδες θεατές δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον. Όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του έπειτα από άλμα στο οροπέδιο των Ρουχών, οι διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, συμβάλλοντας στον ασφαλή απεγκλωβισμό του συνοδηγού και παρέχοντάς του τις πρώτες βοήθειες. «Η αδρεναλίνη χτυπούσε κόκκινο, αλλά το μυαλό έπρεπε να μείνει καθαρό. Ξέραμε ότι κάθε κίνηση έπρεπε να είναι ακριβής», σχολιάζει ένας από τους συμμετέχοντες διασώστες. Την ίδια ημέρα ανταποκρίθηκαν και σε περιστατικό ανακοπής θεατή, υπενθυμίζοντας ότι η αποστολή τους αφορά κάθε άνθρωπο που βρίσκεται στον αγώνα, είτε συμμετέχει είτε τον παρακολουθεί.

Η προσφορά τους, ωστόσο, αποτυπώνεται και στις δεκάδες μικρές παρεμβάσεις που συχνά περνούν απαρατήρητες: η παροχή νερού, η αντιμετώπιση μικροτραυματισμών, η καθοδήγηση των θεατών σε ασφαλή σημεία και η διαρκής παρουσία δίπλα σε όσους χρειάζονται βοήθεια. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη θέση τους πριν από την εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου και αποχωρούν τελευταίοι, όταν η ειδική διαδρομή αδειάσει. Το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και η αποτελεσματικότητα των ομάδων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αναγνωρίζονται από τη διοργάνωση του αγώνα, που εκφράζει την εκτίμησή της για τον επαγγελματισμό και τον συντονισμό που διαχρονικά επιδεικνύουν.

Η συμβολή τους αποτελεί διαχρονικά αναπόσπαστο μέρος του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Με τη χαρακτηριστική κόκκινη στολή τους να ξεχωρίζει μέσα στη σκόνη των ελληνικών βουνών, οι άνθρωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εργάζονται αθόρυβα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ώστε το ενδιαφέρον να παραμένει εκεί όπου πρέπει: στον αγώνα. Γιατί πίσω από κάθε επιτυχημένη διοργάνωση υπάρχουν άνθρωποι που φροντίζουν για την ασφάλεια όλων.