Έκπληξη για δύτη στον βυθό της Κρήτης - Ανακάλυψε άγαλμα ενώ έκανε ψαροντούφεκο

Ένα εντυπωσιακό άγαλμα ανακάλυψε ένας άνδρας την ώρα που ψάρευε με ψαροντούφεκο το Σάββατο (8/11) στα καταγάλανα νερά της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σε βάθος μόλις 3,8 μέτρων και περίπου 70 μέτρα μακριά από την ακτή, ο Νίκος Σφακιανάκης βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα ανθρώπινο άγαλμα, που αναπαυόταν στον αμμώδη βυθό, ανάμεσα σε φύκια και βράχια. Η πρώτη του αντίδραση ήταν η έκπληξη και η απορία για το πώς βρέθηκε εκεί και περιέγραψε τη στιγμή που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το άγαλμα στον βυθό, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ekriti.gr.

Η περιγραφή του δύτη κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοια ευρήματα εντοπίζονται στην περιοχή.

Άλλη διάσταση δίνει προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, Θεοτόκης Θεοδούλου, ο οποίος επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κρήτη ότι γνωρίζει το θέμα. Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα αγάλματα δεν είναι αρχαία, αλλά τσιμεντένιες κατασκευές που τοποθετούνται σκόπιμα στον βυθό από καταδυτικά κέντρα, για να προσδώσουν —όπως είπε— «ενδιαφέρον και ζωή» στο υποθαλάσσιο τοπίο.

«Πρόκειται για σύγχρονες δημιουργίες, τοποθετημένες σε μικρά βάθη, κυρίως για αισθητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους», διευκρίνισε ο κ. Θεοδούλου, σημειώνοντας πως το προηγούμενο διάστημα έχουν εντοπιστεί και άλλα παρόμοια αντικείμενα, ανάμεσά τους και ένα άγαλμα λιονταριού.

Όπως και να ’χει, το στιγμιότυπο του δύτη που συναντά ένα άγαλμα μέσα στο γαλάζιο της Κρήτης μοιάζει βγαλμένο από ταινία — μια απρόσμενη συνάντηση του ανθρώπου με το μυστήριο του βυθού, που αποδεικνύει ότι ακόμα και στα 3,8 μέτρα βάθος, η Κρήτη μπορεί να σε εκπλήξει.