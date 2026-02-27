ΕΚΤ: 440.000 πλαστά ευρώ το 2025 - Ποια βρίσκονται στην κορυφή

Η πιθανότητα να λάβετε πλαστό τραπεζογραμμάτιο είναι μικρή, καθώς ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με τα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία. Το 2025 εντοπίστηκαν 14 πλαστά ανά εκατομμύριο γνήσιων τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από την εισαγωγή του ευρώ.

Ποια βρίσκονται στην κορυφή

Τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί σε περίπου 80% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ το 96,8% των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκαν σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ 2,2% σε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ και 1,0% σε άλλα μέρη του κόσμου.

Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τα πλαστά τραπεζογραμμάτια, ωστόσο θα πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση. Τα περισσότερα πλαστά τραπεζογραμμάτια ανιχνεύονται εύκολα διότι είτε δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας είτε οι απομιμήσεις των υφιστάμενων χαρακτηριστικών είναι πολύ κακές. Η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων μπορεί να εξακριβωθεί εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων («έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία») που περιγράφεται στην ειδική ιστοσελίδα μας για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ή στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ παρέμεινε χαμηλός το 2025

Το Ευρωσύστημα βοηθά όσους κατ’ επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά να διασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα διαχείρισης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχουν ελεγχθεί με επιτυχία μπορούν να εντοπίζουν και να αποσύρουν από την κυκλοφορία τα πλαστά τραπεζογραμμάτια κατά τρόπο αξιόπιστο.

Εάν υποπτεύεστε ότι έχετε λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, τοποθετήστε το δίπλα σε ένα τραπεζογραμμάτιο που είναι αποδεδειγμένα γνήσιο και συγκρίνετέ τα. Εφόσον οι υποψίες σας αποδειχθούν βάσιμες, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την αστυνομία ή – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα ή την εμπορική τράπεζά σας. Το Ευρωσύστημα στηρίζει ενεργά τις διωκτικές αρχές στον αγώνα κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας του νομίσματος.