Εκτός (ή όχι) γραμμής ο Σγουρός: Υπό προϋποθέσεις συγκυβέρνηση με τη ΝΔ - Τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη

Άνω - κάτω έγινε το ΠΑΣΟΚ λίγο πριν από το συνέδριό του για το περιβόητο ψήφισμα που ζήτησε ο Χάρης Δούκας σχετικά με το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ αλλά έρχεται λίγο αργότερα ο Γιάννης Σγουρός και μέσα σε λίγα λεπτά από ένα τηλεοπτικό πάνελ, τα ανατρέπει όλα.

«Έχει δυο τάσεις το ΠΑΣΟΚ, μια είναι κεντροδεξιά και μια είναι κεντροαριστερά» είπε στο OPEN και επειδή μπορεί να μην... καταλάβαμε τι ακριβώς ήθελε να πει ο κ. Σγουρός εξήγησε:

«Μπορεί να αλλάξει (η απόφαση περί συγκυβέρνησης) λόγω της οικονομικής κατάστασης ή για τα εθνικά θέματα...».

Και γιατί όχι αν χρειαστεί να γίνει και ένα Συνέδριο.

Στη Χαριλάου Τρικούπη προφανώς και ενημερώθηκαν για τα όσα ενδιαφέροντα είπε με μεγάλη άνεση ο κ. Σγουρός:

«Πρόκειται για προσωπική άποψη και ερμηνεία, είναι σαφής η συνεδριασκή απόφαση» σχολίαζαν από το ΠΑΣΟΚ.