ΕΛΑΣ: Σύλληψη 30χρονου για προτροπή επιθέσεων σε σχολεία και πολιτικούς

Σε ταυτοποίηση και σύλληψη ενός 30χρονου προέβη η Αστυνομία, με τον φερόμενο δράστη να κατηγορείται ότι μέσω της χρήσης διαδικτύου ωθούσε άλλους χρήστες να διαπράξουν εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και ένοπλες επιθέσεις σε βάρος σχολείων, όπως και πολιτικών και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε βάρος του 30χρονου ημεδαπού σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας για το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, κατ’ εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες – Digital Services Act (DSA).

Ο εντοπισμός του άνδρα από την αστυνομία έγινε κατόπιν αναφοράς προς αυτήν από εταιρεία διαδικτυακής πλατφόρμας που αντιλήφθηκε τη δράση του 30χρονου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 30χρονου ημεδαπού για το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, κατ’ εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες – Digital Services Act (DSA).

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από σχετική αναφορά εταιρείας διαδικτυακών υπηρεσιών – μηχανής εύρεσης πληροφοριών, κατόπιν εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράξης για της Ψηφιακές Υπηρεσίες – Digital Services Act (DSA), που αφορά την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο για τους καταναλωτές και τις εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι χρήστης διαδικτυακής πλατφόρμας κοινοποίησης, αναζήτησης και αναπαραγωγής βιντεοληπτικού υλικού πραγματοποίησε σχόλια σε πλήθος αναρτημένων βίντεο, με τα οποία εκδήλωνε την πρόθεσή του -προτρέποντας παράλληλα και έτερους χρήστες- για τέλεση εγκλημάτων κατά πολιτικών της χώρας και των οικογενειών τους, καθώς και για τέλεση ένοπλων επιθέσεων σε σχολικές μονάδες, δηλώνοντας, παράλληλα, και τον εγκωμιασμό του για ανάλογα περιστατικά του παρελθόντος.

Από την επακόλουθη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, την αλληλογραφία με την εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και την αξιοποίηση των στοιχείων που χορηγήθηκαν, ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.».