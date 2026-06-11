Αναστάτωση στη Γαλλία: Σοβαρό περιστατικό κυβερνοεπίθεσης στην κυβέρνηση

Σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας αντιμετωπίζει η γαλλική κυβέρνηση, καθώς το εσωτερικό της σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων, Tchap, υπέστη επίθεση και παραβίαση ασφαλείας. Στις 7 Ιουνίου, η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας της Γαλλίας (ANSSI) εντόπισε ότι η κρυπτογραφημένη πλατφόρμα είχε παραβιαστεί, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση μηχανισμών έρευνας από τη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποθέσεων (DINUM), η οποία έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται την υπηρεσία.



Πώς εντοπίστηκε η επίθεση και ποια μέτρα ελήφθησαν

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στο numerique.gouv.fr, οι γαλλικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση και να τον μπλοκάρουν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την ανάλυση των καταγραφών και των συστημάτων για να προσδιορίσουν ακριβώς τι δεδομένα εξήχθησαν και σε ποια έκταση. Παράλληλα, απεστάλη μήνυμα σε όλους τους χρήστες του Tchap με σαφή υπενθύμιση ότι τα περιεχόμενα των δημόσιων δωματίων συζήτησης (chatrooms) δεν προστατεύονται με κρυπτογράφηση end to end, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές συνομιλίες. Στόχος ήταν να ενημερωθούν άμεσα οι δημόσιοι υπάλληλοι για τον πιθανό κίνδυνο έκθεσης πληροφοριών που αντάλλασσαν σε δημόσια κανάλια μέσα στην πλατφόρμα.

Ο ισχυρισμός του hacker και τα δεδομένα που φέρεται να διέρρευσαν

Ενώ η DINUM αποφεύγει να αποκαλύψει δημόσια την ακριβή προέλευση της επίθεσης ή το πλήρες εύρος της ζημιάς, ρεπορτάζ του Bleeping Computer αναφέρει ότι κάποιος έχει αναλάβει την ευθύνη για το hack και έχει μοιραστεί ορισμένα από τα αρχεία που υποστηρίζει ότι έκλεψε. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι απέσπασε σχεδόν 14GB εγγράφων και αρχείων, τα οποία είχαν διαμοιραστεί μέσα από δημόσιους servers.

Σύμφωνα με αυτούς τους ισχυρισμούς, στα δεδομένα περιλαμβάνονται στοιχεία εισόδου χρηστών, διευθύνσεις email, σύνδεσμοι για συναντήσεις και γενικότερα δεδομένα που αντικατοπτρίζουν τη δομή και τη λειτουργία υπηρεσιών του γαλλικού δημοσίου. Μέχρι στιγμής, οι γαλλικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια το εύρος ή τον όγκο αυτών των δεδομένων, κρατώντας προσεκτική στάση όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.



Τι είναι το Tchap και γιατί έχει σημασία η παραβίαση

Το Tchap είναι μια κρατική υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, βασισμένη στο πρωτόκολλο Matrix, η οποία σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τον γαλλικό δημόσιο τομέα. Υποστηρίζει κρυπτογράφηση end to end στις ιδιωτικές συνομιλίες και φιλοξενείται σε υποδομές εντός Γαλλίας, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από εμπορικές, ξένες πλατφόρμες όπως WhatsApp ή Telegram. Η εφαρμογή λανσαρίστηκε το 2019, ακριβώς για να ενισχύσει την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας και να περιορίσει τον κίνδυνο παρακολούθησης ή διαρροής ευαίσθητων κυβερνητικών επικοινωνιών. Το γεγονός ότι ένα τέτοιο εργαλείο υπέστη παραβίαση, έστω και μέσω λογαριασμού που φέρεται να καταχράστηκε, δημιουργεί ερωτήματα για το επίπεδο ασφάλειας και τις πρακτικές διαχείρισης πρόσβασης στις κρατικές πλατφόρμες.



Στροφή της Γαλλίας σε εγχώριο λογισμικό

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Γαλλία προσπαθεί συστηματικά να απεξαρτηθεί από λογισμικό αμερικανικών εταιρειών και να επενδύσει σε εγχώριες λύσεις. Μέσα στο 2026, η χώρα έχει ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση των κυβερνητικών υπολογιστών από τα Windows σε Linux, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής για ψηφιακή κυριαρχία. Παράλληλα, μέχρι το επόμενο έτος αναμένεται να αντικατασταθούν εργαλεία τηλεδιάσκεψης όπως το Zoom και το Microsoft Teams με γαλλικές εναλλακτικές πλατφόρμες, ενώ και στην ΕΕ προωθείται η εγκατάλειψη της Google ως προεπιλεγμένης μηχανής αναζήτησης για εσωτερική χρήση υπέρ της γαλλικής Quaint.