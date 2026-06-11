Γαλλία: Ευθανασία για τον Curtis, το πίτμπουλ που σκότωσε την Ελιζά Πιλαρσκί

Το πλημμελειοδικείο του Σουασόν στη βόρεια Γαλλία αποφάσισε την ευθανασία του πίτμπουλ Curtis, το οποίο θεωρήθηκε υπεύθυνο για τον θανάσιμο τραυματισμό της Ελιζά Πιλαρσκί το 2019, ενώ επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή στον σύντροφό της και ιδιοκτήτη του ζώου, Κριστόφ Ελούλ.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τη Γαλλία και παρέμεινε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για χρόνια, καθώς αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες για το ποιος σκύλος ευθυνόταν για τον θάνατο της 29χρονης.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου υπενθύμισε ότι οι έρευνες απέκλεισαν την εμπλοκή ομάδας κυνηγόσκυλων που συμμετείχαν σε κυνήγι αλεπούς στην περιοχή την ημέρα της τραγωδίας.

Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Curtis, ένας σκύλος που προερχόταν από γραμμές κυνομαχιών, ήταν ικανός να προκαλέσει μόνος του τα θανατηφόρα τραύματα στην Πιλαρσκί. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ανάλυση DNA, καθώς γενετικό υλικό του θύματος εντοπίστηκε στο άνω χείλος του σκύλου.

Το δικαστήριο επισήμανε επίσης ότι ο Κριστόφ Ελούλ είχε εκπαιδεύσει τον σκύλο να δαγκώνει από πολύ μικρή ηλικία, δημιουργώντας, όπως αναφέρθηκε, ένα ζώο με προδιάθεση για επιθετική συμπεριφορά.

Γιατί αποφασίστηκε η ευθανασία

Στην απόφασή του, το δικαστήριο έκρινε ότι ο Curtis εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο, καθώς μετά το περιστατικό είχε επιτεθεί τόσο στον ιδιοκτήτη του όσο και σε εθελόντρια που τον φρόντιζε.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου τόνισε ότι η παράδοσή του σε φιλοζωική οργάνωση θα ισοδυναμούσε με αγνόηση της επικινδυνότητάς του και του κινδύνου να επιτεθεί ξανά.

Σήμερα, ο Curtis είναι 8,5 ετών και ζει απομονωμένος σε ειδικό χώρο στο Οτ-Γκαρόν, καθώς θεωρείται επικίνδυνος.

🔴 Une condamnation plus de six ans après la mort d’Elisa Pilarski



Le compagnon de la jeune femme, enceinte de six mois au moment de son décès, a écopé de quatre ans de prison avec sursis.



Son chien Curtis, à qui étaient attribuées les morsures mortelles, devra être euthanasié… pic.twitter.com/VjPjfP4DxQ — Le Parisien (@le_Parisien) June 11, 2026

Η τραγωδία του 2019

Η Ελιζά Πιλαρσκί, η οποία ήταν έξι μηνών έγκυος, είχε βγει για βόλτα στο δάσος μαζί με τον σκύλο στις 16 Νοεμβρίου 2019.

Λίγα λεπτά πριν χάσει τη ζωή της, τηλεφώνησε στον σύντροφό της ζητώντας βοήθεια. Όταν ο Ελούλ έφτασε στο σημείο, βρήκε τη σορό της με τουλάχιστον 50 δαγκωματιές.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει αρχικά ότι η επίθεση προήλθε από ομάδα κυνηγόσκυλων που βρίσκονταν στην περιοχή, ωστόσο η εκδοχή αυτή απορρίφθηκε από τις δικαστικές και επιστημονικές έρευνες.

Αντιδράσεις για την τύχη του σκύλου

Η απόφαση για ευθανασία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να θανατωθεί το ζώο.

Μάλιστα, φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες είχαν οργανώσει εκστρατείες συλλογής υπογραφών ζητώντας να του δοθεί «χάρη», με περισσότερους από 100.000 ανθρώπους να στηρίζουν το σχετικό αίτημα.

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε τρεις επιβαρυντικές περιστάσεις που είχαν εξεταστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μεταξύ των οποίων η παράνομη εισαγωγή του σκύλου στη Γαλλία, η παράνομη εκπαίδευση δαγκώματος και η έλλειψη μέτρων προφύλαξης από τον ιδιοκτήτη του.