Η γαλλική Εθνοσυνέλευση εγκρίνει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε την Τετάρτη (15/7) νομοσχέδιο που θεσπίζει για πρώτη φορά το δικαίωμα στον υποβοηθούμενο θάνατο για ενήλικες ασθενείς με ανίατες και σοβαρές ασθένειες, ολοκληρώνοντας μια μακρά και έντονη ηθική και πολιτική συζήτηση στη χώρα.



Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ένας ασθενής που το ζητά θα μπορεί να λάβει την ενδεικνυόμενη θανατηφόρα ουσία. Η ουσία θα μπορεί να λαμβάνεται από τον ίδιο τον ασθενή ή, στην περίπτωση που δεν είναι σωματικά σε θέση να το κάνει, από γιατρό ή νοσηλευτή.

Η πρόσβαση στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία αυτοκτονία θα αφορά αποκλειστικά ενήλικους Γάλλους πολίτες ή νόμιμους κατοίκους της Γαλλίας, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρή και ανίατη ασθένεια που απειλεί τη ζωή τους και βρίσκεται σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο News4health.gr