Έλενα Γκρέκου: Γύρισε την πλάτη στο τραγούδι και για να σπουδάσει τον γιο της πούλησε το σπίτι

Συνέντευξη στο «Happy Day» έδωσε η Έλενα Γκρέκου και μίλησε για τη νέα της ζωή, τον γιο της και την σχέση του με τον πατέρα του, Βαλάντη.

«Έχω σταματήσει τρία χρόνια από τη νύχτα και με καλούν ακόμα για να κλείσουν τραπέζι. Σταματήστε να με παίρνετε τη νύχτα, εγώ τη νύχτα κοιμάμαι. Όταν νιώθεις ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται κατανοητά και λες «κουράστηκα», έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και βάζεις μια τελεία» εξομολογήθηκε.

Όπως εξήγησε η τραγουδίστρια, εργάζεται πλέον σε φαρμακευτική εταιρεία: «Κάθισα και διάβασα κάποια πραγματάκια, πήρα το ECDL, δύο ξένες γλώσσες και ξεκίνησα σε αυτή την εταιρία. Πηγαίνω στα νοσοκομεία, τιμολογώ τα ατιμολόγητα, έχω να κάνω με τους διοικητές. Κάθε αρχή και δύσκολη».

Μιλώντας για τον γιο της είπε: «Για να σπουδάσω τον γιο μου πιλότο, πούλησα το σπίτι της μητέρας μου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πρώτα απ’ όλα ο Χάρης. Είναι μακριά πια ο γιος μου. «Δεν μπορώ να κρατήσω κακία στον Βαλάντη. Ίσως αυτό με κάνει να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Κι εκείνος έχει συμβάλλει, έχει έρθει κοντά με το παιδί. Έχουν γίνει φίλοι. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να έχει το αντρικό πρότυπο».

Αναφέρθηκε όμως και στην υγεία της και αποκάλυψε: «Έχω πολύ χαμηλό σάκχαρο που είναι εξίσου επικίνδυνο. Κάνω θεραπεία, παίρνω το χάπι μου, προσέχω πάρα πολύ γιατί δεν κάνει να τρως γλυκά. Έχω αλλάξει τρόπο ζωής, δεν πρέπει να κουράζομαι πολύ. Το κατάλαβα γιατί είχα συνεχόμενες τράμπες, έντονη ζάλη και υπερβολική κούραση».