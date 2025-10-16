Ηρώ: Η απόφαση να μεγαλώσει μόνη τον γιο της «Δεν σκέφτηκα τι θα πει η κοινωνία, ούτε οι γονείς μου»

Στην εκπομπή «Νωρίς -νωρίς» ήταν καλεσμένη η Ηρώ και αποδεχόμενη τον όρο «αντισυμβατική καλλιτέχνιδα» εξήγησε ότι ποτέ δεν την ενδιέφερε η άποψη των άλλων.

«Ήμουν και είμαι αντισυμβατική καλλιτέχνιδα. Αυτό το τίμημα το πλήρωσα και το πληρώνω ακόμα. Αυτό δεν με αφορά όμως, γιατί εγώ τη δουλειά μου την κάνω, την κάνω με ένα ήρεμο τρόπο, δεν χρειάζομαι πάρα πολλά φώτα» τόνισε.

Για την επιλογή της να μεγαλώσει μόνη της τον γιο της εξηγεί: «Ήταν προσωπική μου επιλογή, δεν μου τη φόρεσε κανένας. Δεν σκέφτηκα ποτέ τι θα πει η κοινωνία, ούτε καν οι γονείς μου».

Ο γιος της είναι φοιτητής και όπως εξομολογείται κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, μάλλον του έδωσε καλές βάσεις, βλέποντας το πώς εξελίσσεται ο χαρακτήρας του. «Δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά με τον γιο μου, παρ' όλο που σπουδάζει στην Αθήνα. Μπορεί να βρεθούμε μια φορά στις 10 ημέρες. Έχω αγωνία για τον γιο μου, αλλά βλέποντάς τον να μεγαλώνει νομίζω τα έκανα πολύ καλά. Όταν χρειάστηκα να είμαι εκεί, ήμουν εκεί και όταν χρειάστηκε να τον αφήσω, τον άφησα» δήλωσε.