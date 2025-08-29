Ελένη Πετρουλάκη: «Το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά η μεταμόρφωση συνεχίζεται»

Η Ελένη Πετρουλάκη με γυμναστική, σωστή διατροφή και κόπο καταφέρνει ακόμα και σήμερα να διατηρεί το σώμα που είχε όταν ήταν πιο μικρή και μέσα από το Instagram θέλει να μας παροτρύνει την κίνηση και την άσκηση που βάλαμε στη ζωή μας το καλοκαίρι να τη συνεχίσουμε και τον χειμώνα.

Παράδειγμα για τις επόμενες γενιές

«Η γυμναστική είναι ένας τρόπος να μαθαίνουμε πειθαρχία, να βρίσκουμε τη δύναμη μέσα μας και να δημιουργούμε στιγμές που μένουν. Όταν γυμνάζομαι μαζί με την κόρη μου, δεν χτίζουμε μόνο γερό σώμα∙ χτίζουμε δεσμό, μοιραζόμαστε χαμόγελα και της δείχνω με πράξεις τι σημαίνει να αγαπάς και να φροντίζεις τον εαυτό σου.

Θέλω να κινητοποιήσω κάθε γυναίκα: να θυμηθεί ότι η δύναμή της είναι ανεξάντλητη, ότι αξίζει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και ότι μπορεί να γίνει παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Η άσκηση είναι ένα δώρο αγάπης σε εμάς και σε όσους αγαπάμε», έγραψε στο Instagram και ανάρτησε ένα βίντεο με απλές ασκήσεις.

Σώμα και ψυχή

Στο πανέμορφο Βάι, η Πετρουλάκη έκανε ασκήσει γιόγκα για να χαλαρώσει και να ηρεμήσει ένα απόγευμα του Αυγούστου. «Το καλοκαίρι μπορεί να φτάνει στο τέλος του, αλλά το ταξίδι μας δεν τελειώνει εδώ. Δεν θέλουμε ένα σώμα μόνο για την παραλία, θέλουμε δύναμη, υγεία και αυτοπεποίθηση για όλο τον χρόνο. Γιατί ο εαυτός μας αξίζει κάτι παραπάνω από μια καλοκαιρινή προετοιμασία.

Ξέρω πόσο εύκολα η καθημερινότητα μας ρουφάει και μας κάνει να ξεχνάμε τις ανάγκες μας. Γι’ αυτό μιλάω σε εσάς, αλλά το λέω και σε μένα: αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας. Όχι μόνο για το σώμα σας, αλλά για την ψυχή σας. Ελάτε μαζί μου, να κρατήσουμε αυτή τη δέσμευση ζωντανή. Να χτίσουμε μια νέα καθημερινότητα όπου δεν ξεχνάμε ποιοι είμαστε και τι αξίζουμε. Το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά η μεταμόρφωση συνεχίζεται».

Το φθινόπωρο η Ελένη Πετρουλάκη επιστρέφει στο ACTION 24 με τον νέο κύκλο εκπομπών του «Vitality» που υπόσχεται να μας φέρει πάλι σε επαφή με τη γυμναστική, την καλοζωία και την ευεξία.