Ελένη Πετρουλάκη: «Αυτό το σώμα με έχει σηκώσει όταν λύγισα»

Από την Κρήτη όπου συνεχίζει τις διακοπές της, η Ελένη Πετρουλάκη θέλησε να περάσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για το πως βλέπουμε το σώμα μας, τι απαιτήσεις πρέπει να έχουμε από αυτό όσο μεγαλώνουμε και κυρίως να το αγαπάμε γιατί μάς «κουβάλησε» εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Συγκεκριμένα η γυμνάστρια ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία της με μαγιό και έγραψε στη σελίδα της: «Αυτή η φωτό δεν έχει κανένα ρετούς!

Αυτό το σώμα δεν είναι εικόνα. Είναι ιστορία. Μου έχει χαρίσει τέσσερα παιδιά, με έχει σηκώσει όταν λύγισα, με έχει στηρίξει σε κάθε βήμα.

«Το αγαπώ για όσα μου έχει χαρίσει»

Δεν είναι τέλειο· και δεν χρειάζεται να είναι. Είναι ζωντανό, δυνατό, αληθινό. Κάθε σημάδι του είναι απόδειξη ζωής. Το φροντίζω όχι για να μοιάσει σε κάποιο πρότυπο, αλλά γιατί το αγαπώ για όσα μου έχει χαρίσει. Κι αν θέλω να αφήσω ένα μήνυμα, είναι αυτό: σε κάθε ηλικία, σε κάθε φάση, αξίζει να κοιτάμε το σώμα μας με ευγνωμοσύνη και να το φροντίζουμε με άσκηση και σωστή διατροφή και όχι με κριτική».

Το φθινόπωρο η Πετρουλάκη επιστρέφει στο ACTION 24 με τον νέο κύκλο εκπομπών του «Vitality» που υπόσχεται να μάς φέρει πάλι σε επαφή με τη γυμναστική, την καλοζωία και την ευεξία.