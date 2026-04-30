Πετρουλάκη για Ίβιτς: «Προσπαθούμε να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί, αλλά δεν το καταφέρνουμε πάντα»

Η Ελένη Πετρουλάκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για το πόσο έχει αλλάξει η σχέση και η καθημερινότητά της με τον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς από τότε που οι 3 (από τις 4) κόρες τους έφυγαν από την πατρική εστία για να σπουδάσουν στο εξωτερικό. «Όπως όλα τα ζευγάρια προσπαθούμε με τον σύζυγό μου να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί, αλλά δεν το καταφέρνουμε πάντα».

«Είμαι σε μια πολύ δημιουργική φάση. Οι τρεις κόρες μου έχουν φύγει στο εξωτερικό για σπουδές οπότε έχω κι εγώ περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Δεν μπήκα στη διαδικασία να ζητήσω τη συμβουλή ειδικού όταν έφυγαν από το σπίτι, γιατί πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας πίσω, τα δικά μας θέλω και τα δικά μας συναισθήματα για το καλό των παιδιών, ώστε να ανοίξουν και αυτά τα φτερά τους»