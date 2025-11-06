Ελένη Πετρουλάκη: «Σκέφτηκα αστραπιαία να δώσω τέλος στη ζωή μου»

Η Ελένη Πετρουλάκη μίλησε για μια σκοτεινή περίοδο που πάλευε να αντιμετωπίσει την επιλόχειο κατάθλιψη και αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί να δώσει τέλος στη ζωή της. «Το μόνο που μου έδινε κουράγιο ήταν ότι δεν πρέπει να αφήσω ορφανά αυτά τα παιδιά. Σου βγαίνουν συναισθήματα που δεν μπορείς να διαχειριστείς, όπως το να δώσεις τέλος στη ζωή σου. Το σκέφτηκα αστραπιαία, αλλά τα πάντα σκέφτεσαι» παραδέχθηκε.

Η γνωστή γυμνάστρια τόνισε πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που θα σε κατανοήσει και θα σε στηρίξει. «Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι, θέλει απίστευτη ψυχολογική υποστήριξη από το περιβάλλον, συμβαίνουν πράγματα χωρίς να το θες. Ο τρόπος αντιμετώπισης είναι πολύ σημαντικός και δεν είναι κάτι για το οποίο μπορείς να έχεις πρόληψη. Ευτυχώς, είχα τη μαμά μου δίπλα, με βοήθησε πάρα πολύ. Αν δεν είχα τη μαμά μου, δεν ξέρω τι θα έκανα. Θες έναν άνθρωπο δικό σου, που να του έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, να μοιράζεται τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς σου, και να περάσει αυτός ο κυκεώνας αναίμακτα.

Ήταν το πιο βαθύ σκοτάδι που έχω περάσει. Κράτησε περίπου δυόμιση μήνες. Βγήκα σιγά σιγά από αυτό, η άσκηση με βοήθησε πολύ, για μένα είναι πηγή ζωής, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα η νοοτροπία ότι το σώμα πρέπει να κινείται» είπε κλείνοντας.