Ελένη Βρεττού: Στόχος μας η CrediaBank να γίνει η καλύτερη τράπεζα για όλους

Την βασική φιλοσοφία της CrediaBank μετά την ενοποίηση των σημάτων και την αλλαγή της επωνυμίας, ξεδίπλωσε η CEO της Τράπεζας κα. Ελένη Βρεττού το πρωί της Παρασκευής στην κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές. «Στόχος της Credia είναι όχι να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη τράπεζα αλλά στην καλύτερη τράπεζα για τους πελάτες της, τους επενδυτές και τις εποπτικές αρχές».

Η κα. Βρεττού ανέπτυξε τις προτεραιότητες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην περαιτέρω διείσδυση στις εταιρικές και όχι μόνο χρηματοδοτήσεις, αλλά και στην τεχνολογία χωρίς να χαθεί η ανθρώπινη επαφή στο δίκτυο των καταστημάτων. Συγκεκριένα στις βασικές προτεραιότητες του Ιδρύματος είναι ανάπτυξη των εργασιών με οργανικό τρόπο αλλά και μη οργανικά, με αιχμή τους τομείς του asset management και του bancasurance, εφόσον υπάρξουν ευκαιρίες για εξαγορές και με στόχο την ενίσχυση της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων.

Σε ό,τι αφορά την πιστωτική επέκταση, η κ. Βρεττού υπογράμμισε ότι η μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της τράπεζας είναι απολύτως ισορροπημένη, με το 50% να αφορά μεγάλους εταιρικούς πελάτες και το άλλο 50% αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μάλιστα, σημείωσε ότι η CrediaBank θα ξεπεράσει με ευκολία τον ετήσιο στόχο πιστωτικής επέκτασης 1 δισ. ευρώ που έχει θέσει για το 2025 και το 2026 η εκτίμηση είναι ότι θα κινηθεί κοντά στα 1,2 δισ. ευρώ.

Μέσα στο 2026 η ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Μάλτας

Εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος κινείται η ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Μάλτας. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα αναλυτή η κα. Βρεττού ανέφερε ότι πιθανότατα μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την τελική υπογραφή της συναλλαγής. Παράλληλα, η συνεργασία με τις εποπτικές αρχές της Μάλτας συνεχίζεται και η CrediaBank αναμένει ότι οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις για το deal αναμένεται να έχουν δοθεί μέσα στο α’ εξάμηνο του 2026.

Στην συνέχεια, η CrediaBank θα προχωρήσει με την υποχρεωτική δημόσια προσφορά προς τους μετόχους μειοψηφίας στη Μάλτα, διαδικασία που θα διαρκέσει 6-8 εβδομάδες, και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι επόμενους μήνες θα παρουσιάσει από την διοίκηση της CrediaBank το νέο της business plan για την αγορά της Μάλτας.