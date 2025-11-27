Ελεονώρα Ζουγανέλη: «Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες»

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν καλεσμένη στο “Buongiorno” και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, αλλά και τη μητρότητα. «Είμαι λίγο πιο φειδωλή στα λόγια, συνειδητά. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου το οποίο δεν θέλω να παραχωρήσω σε κανέναν. Είμαι συνεσταλμένη και θεωρώ τα προσωπικά μου αισθήματα και σκέψεις δική μου κληρονομιά.

Σίγουρα, ο άνθρωπος που επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μας και μπορούμε να έχουμε τελικά, είναι ένας άνθρωπος που μας βγάζει τα δικά μας καλά στοιχεία και είναι μία σχέση αμφίδρομη. Είναι όμορφο να έχουμε όνειρα και στόχους αλλά είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι είμαστε εμείς και η ζωή κάπως».

«Δεν θα προγραμμάτιζα τη μητρότητα»

«Η έννοια της οικογένειας για μένα δεν έχει να κάνει με τον γάμο. Δεν είμαι κατά του γάμου. Γενικά δεν είμαι υπέρ και κατά σε τίποτα. Καλό είναι καθένας να κάνει αυτό που θέλει και που τον κάνει εκείνον να νιώθει καλά. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας να επιλέξει τη ζωή του.

Με τίποτα δεν θα προγραμμάτιζα τη μητρότητα. Για μια γυναίκα, το να γίνει μάνα είναι πολύ ιερό. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι καλά στη ζωή μου, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αντεπεξέλθω σε κάτι τέτοιο. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη με αυτό που μου συμβαίνει. Μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί κάτι και να μου έρθει.

Σέβομαι πάρα πολύ τις μανάδες και σέβομαι πολύ και τις γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες. Τους λένε και τώρα τι θα κάνεις στα γεράματα! Υπάρχει μια νοοτροπία πολύ παλιά για τη ζωή μας».