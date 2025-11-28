Μάνος Βακούσης: «Τις λατρεύω τις γυναίκες, δεν ξέρω αν τις αγαπώ»

Ο Μάνος Βακούσης ήταν καλεσμένος στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τις γυναίκες, με πρώτη και καλύτερη τη μητέρα του, αλλά και για τον έρωτα που πρέπει να συνδυάζεται με το μυστήριο! «Τα πάντα είναι θέμα προσωπικότητας. Υπάρχουν γυναίκες που το καταφέρνουν, είτε είναι μοδίστρα, είτε είναι κομμώτρια, είτε είναι η πρωθυπουργός! Είναι πώς θα επιβάλλει στον εαυτό της το θέλω της. Όχι τον εγωισμό της όμως. Γιατί ο εγωισμός θα δημιουργήσει μια εξουσία και τότε δεν θα είναι δημιουργικός».

Λογική και μυστήριο

«Είχα την τύχη να έχω μια μάνα που ήταν ο πανέμορφη μέσα της. Της άρεσε να καλεί κόσμο, να προσφέρει φαγητό. Ναι, τη λατρεύω τη γυναίκα. Λέω τη λέξη “λατρεύω”, δεν ξέρω αν την αγαπώ. Το αγαπώ σημαίνει θέλω και να τη γνωρίσω. Το λατρεύω σημαίνει ότι μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις και θα σε γνωρίσω. Αλλά το αγαπώ έχει ένα βάθος που συνδέει τον έρωτα με το μυστήριο, που με ενδιαφέρει και με κεντρίζει για να μην πέσω σε κατάθλιψη.

Είναι πάλι αυτές οι δύο ωραίες λέξεις. Υπάρχει η λογική και το μυστήριο. Η λογική είναι το αίνιγμα. Είπαμε, το αίνιγμα λύνεται. Με πολλή ευφυΐα. Το μυστήριο ανακαλύπτεται από την αίσθηση που δημιουργείς στον εαυτό σου και στον άλλον».