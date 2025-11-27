Κατερίνα Γκαγκάκη: «Είμαι χωρίς σημαντικό βουλιμικό επεισόδιο, εδώ και 690 μέρες»

Για τις απώλειες των γονιών της που της στοίχισαν μίλησε η Κατερίνα Γκαγκάκη και εξομολογήθηκε ΄΄ότι όταν έχασε την μητέρα της, κατά έναν περίεργο τρόπο ένιωθε δυνατή.

«Φαινομενικά τη διαχειρίστηκα εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Και ένιωθα πάρα πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή. Τούρμπο. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι την περίοδο, ειδικά όταν έχασα τη μαμά μου, η οποία ήταν άρρωστη το τελευταίο διάστημα, ήταν από τις πιο ενεργητικές και κοινωνικές και εξωστρεφείς περιόδους της ζωής μου. Γιατί για κάποιο λόγο, εμένα μου έδινε δύναμη το ότι… Δεν ξέρω, το ότι έδειχνα ότι ήμουν δυνατή; Αυτή που είναι έτσι ενώ περνάει και όλο αυτό… Άρα, φαντάζομαι ότι δεν στάθηκα ποτέ για να το σκεφτώ.

Τον μπαμπά μου τον έχασα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία γιατί είχε συμβεί και ένα περιστατικό που είχαμε στην πρωινή εκπομπή, όπου ήταν μια δύσκολη ατμόσφαιρα. Ήταν και κορονοϊός, στην πρώτη καραντίνα. Οπότε ήταν ένα πράγμα δύσκολο. Αλλά δεν ξέρω να σου πω τι βαραίνει περισσότερο. Τα συνειδητοποίησα όλα και γράψανε σε έμενα αρκετά αργότερα, όταν ξεκίνησε μια θεωρητικά κανονικότητα. Και τότε είπα, “κοίτα να δεις, τίποτα δεν έχεις αντιμετωπίσει τόσα χρόνια”» εξήγησε.

Και μίλησε μεταξύ άλλων στην διαδικτυακή εκπομπή Restart για τα βουλιμικά επεισόδια: «Πώς να στο περιγράψω… καταρχήν δεν θεωρώ ότι περνάει. Θεωρώ ότι όσοι έχουν τέτοια ζητήματα και όσες, είναι ζητήματα τα οποία πάντα υποβόσκουν και πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει το περιβάλλον για να ξαναβγούν. Για κάποιον απροσδιόριστό λόγο και δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου, είμαι χωρίς σημαντικό βουλιμικό επεισόδιο, εδώ και 690 κάτι μέρες. Το ‘90 κάτι’ το λέω γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τι έγραψα στο τετράδιο χτες».