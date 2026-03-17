Ελισάβετ Μουτάφη για Μάνο Νιφλή: «Στο πρώτο μας ραντεβού ήμουν αγενής και με θεώρησε αντιπαθέστατη»

Για την οικογενειακή ζωή, την επαγγελματική της διαδρομή και για την γνωριμία με τον σύζυγό της Μάνο Νιφλή μίλησε η Ελισάβετ Μουτάφη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show».

«Με πήρε η φίλη μου και η μετέπειτα κουμπάρα μου Μαρίνα Ασλάνογλου και μου είπε «θέλω να πιούμε ένα ποτό με τον Βασίλη Μπουζιώτη» (σ.σ τον δημοσιογράφο) που συνεργαζόταν με τον Μάνο. Ο Μάνος του είχε πει ότι ήθελε να με γνωρίσει. Ήταν στημένο αλλά εγώ ήξερα ότι θα περάσει ο Μάνος βόλτα από εκεί, μου το είχε πει η Μαρίνα» ανέφερε για την πρώτη συνάντηση με τον Μάνο Νιφλή.

Και εξήγησε ότι την περίοδο που τον γνώρισε δεν είχε πραγματικά την διάθεση να γνωρίσει κανέναν σύντροφο: «Ο Μάνος ήξερε όλες τις σειρές μου, γιατί τις έβλεπε η μαμά του. Μου έκανε και υποκριτική ανάλυση και έτσι με έριξε. Την περίοδο που γνωριστήκαμε δεν είχα διάθεση να γνωρίσω έναν καινούργιο άνθρωπο, αλλά με το που είδα τον Μάνο κόλλησα με τη μία. Στο πρώτο μας ραντεβού ήμουν λίγο αγενής, γιατί δεν είχα διάθεση. Ο Μάνος εκνευρίστηκε και με θεώρησε αντιπαθέστατη. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Από το επόμενο ραντεβού μείναμε μαζί».