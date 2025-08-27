Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Τα σχέδια που κάνει για την διαθήκη της αφήνουν εκτός τον μοναχογιό της

Σε μια νέα, ριάλιτι σειρά του Channel 4, με τίτλο «The Inheritance» συμμετέχει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και με αφορμή το θέμα της σειράς που έχει να κάνει με 13 διαγωνιζόμενους που μπαίνουν σε δοκιμασίες καθώς διεκδικούν την κληρονομιά της και που αν θέλουν να πάρουν ένα μεγάλο μερίδιο από αυτήν, θα πρέπει να είναι πονηροί για να κερδίσουν, μίλησε για τις σκέψεις που κάνει σχετικά με την δική της διαθήκη και οι απόψεις της εξέπληξαν πολλούς.

Η 6οχρονη ηθοποιός εξήγησε ότι δεν περιμένει καμία κληρονομιά από τα αγαπημένα της πρόσωπα και αντίθετα ελπίζει να ξοδέψουν όλα τους τα χρήματα όσο ζουν και συμπλήρωσε: «Έχω ένα σετ από μικροσκοπικά, πορσελάνινα φλιτζάνια καφέ που ανήκαν στην αγαπημένη μου θεία - τη σκέφτομαι με κάθε εσπρέσο που πίνω».

Και ανέφερε: «Θέλω όλοι όσοι αγαπώ να έχουν άδεια σπίτια, έχοντας ξοδέψει κάθε δεκάρα για να διασκεδάσουν. Δεν θέλω απεγνωσμένα να κληρονομήσω κάτι.»

Όταν ρωτήθηκε για το τι θα κληρονομήσει ο μοναχογιός της, Ντέμιαν απάντησε: «Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι πιστεύω στην κληρονομιά; Μπορεί να φύγω με άδεια χέρια, ποτέ δεν ξέρεις» απάντηση που μάλλον δεν θα τον ευχαρίστησε καθόλου όταν την άκουσε καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της, δεν έχει τίποτα να περιμένει από εκείνη.