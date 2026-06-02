Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Έχουμε ξοδέψει αρκετά λεφτά σε εξωσωματικές, αλλά ο Θεός μας ευλόγησε»

Στα τέλη Ιουλίου η Ελίζαμπεθ Ελέτσι και ο σύζυγός της, Νεκτάριος Λεμονίδης θα κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. «Η εκτιμώμενη ημερομηνία τοκετού είναι στις 28/7, Λιονταράκι. Η εγκυμοσύνη μου δεν είναι και τόσο ρόδινη. Μετά το πρώτο τετράμηνο είχα πολλές επιπλοκές και ο γυναικολόγος μου μου είπε πως ίσως γεννήσω και λίγο νωρίτερα. Μπορεί να γεννηθεί και αρχές Ιουλίου, Καρκινάκι. Ό,τι και να είναι αυτό που με ενδιαφέρει να είναι γερό και υγιέστατο! Ο Θεός ξέρει το πότε», είπε στο περιοδικό ΟΚ.

«Στα 35 μου έπαθα κατάθλιψη»

«Το μητρικό καμπανάκι είχε χτυπήσει πολύ νωρίτερα, στην ηλικία των 30, αλλά τότε το μυαλό μου ήταν πάνω από το κεφάλι μου και σκεφτόμουν την καριέρα μου! Να φτιάξω την επιχείρηση μου και να πετύχω στον χώρο της τηλεόρασης. Αυτά με «έφαγαν» και δεν έβλεπα ποτέ καθαρά. Στα 35 μου αρρώστησα και έπαθα κατάθλιψη από τις συνεχείς απορρίψεις από τους ιθύνοντες και τα projects που είχα παρουσιάσει σαν πρόταση εκπομπής με πολλή δουλειά και αγάπη.

Πολλοί πίστευαν σε εμένα αλλά ποτέ δεν μου έδιναν την ευκαιρία να αποδείξω τι μπορώ να κάνω.Το όνομα μου πάντα «έπεφτε» στο τραπέζι αλλά ποτέ δεν ερχόταν η πρόταση.. Έτσι αποφάσισα να πάψω να κυνηγάω τα όνειρα μου και να αφήσω τη τύχη και τον Θεό να με πάει όπου είναι να με πάει… Τότε μπήκε στη ζωή μου ο Νεκτάριος, απρόσμενα και έτσι η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα!»

«Νιώθω τόσο ευγνώμων και ευλογημένη»

«Έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες και έχουμε ξοδέψει αρκετά λεφτά σε εξωσωματικές, αλλά ο Θεός μας ευλόγησε και τώρα μεγαλώνει στην κοιλιά μου. Είναι το πολυτιμότερο δώρο που μου έχει δώσει. Νιώθω τόσο ευγνώμων και ευλογημένη!

Στις γυναίκες που είναι κοντά στα 40 και δεν έχουν κάνει ακόμα παιδί έχω να τους πω να μην το βάζουν ποτέ κάτω! Να προσπαθούν, να προσεύχονται και να ελπίζουν. Όλα είναι γραμμένα σε αυτή τη ζωή. Ο Θεός ξέρει. Να προσπαθούν και να έχουν πάντα θετική διάθεση, γιατί η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το βιώνω και τώρα βλέπω τα πράγματα πιο ξεκάθαρα.

Ο Νεκτάριος έχει πάρει 2- 3 βιβλία για το πως θα γίνει σωστός πατέρας! Έχει πολύ γέλιο γιατί έχει πολλές απορίες και έχει ήδη «ζαλίσει» την παιδίατρό μας! Εγώ πάλι τρώω δίχως αύριο! Μέχρι τώρα έχω πάρει 30 κιλά! Σοκ! Τρώω ότι βρίσκω! Έχω τρέλα με τα burgers, τις πίτσες, τα μακαρόνια με κιμά, τα μπιφτεκάκια και ότι έχει κρέας».