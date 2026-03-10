Έλλη Τρίγγου: Δεν χρειάζομαι έναν «άντρα υπάλληλο» - Ο γάμος είναι μια συμφωνία που δεν μου λέει κάτι

Πολλοί την χαρακτηρίζουν αντισυμβατική γιατί λέει αυτό που σκέφτεται χωρίς ενδοιασμούς. Η Έλλη Τρίγγου σε ακόμα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, στην εκπομπή «Με τον Ρένο» μίλησε για όλα, μεταξύ των οποίων και για τον γάμο.

«Μάλλον δεν θέλω ανθρώπους ταγμένους σε μένα. Νομίζω ότι μέσα μου το ξέρω, τώρα το λέω και έξω μου. Φαίνεται, πως με βαραίνει ένας άντρας που είναι αφοσιωμένος σε μένα. Είναι δυνατόν; Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα «άντρας υπάλληλος». Δεν θέλω να έχω υπαλλήλους. Θέλω να είμαστε ο καθένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, στη διαδρομή του και στις παράλληλες πορείες μας να δίνουμε κανένα ραντεβού. Δεν μου λέει κάτι ο γάμος. Αισθάνομαι ότι ο γάμος είναι μια πολύ ωραία συμφωνία. Εξυπηρετεί κάποια πράγματα, τα οποία νιώθω ότι εγώ δεν τα χρειάζομαι. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι έχω να κερδίσω από αυτό» υποστήριξε.

Η ηθοποιός μίλησε και για την αναγνωρισιμότητα: «Έχω συμφιλιωθεί με το ζήτημα ότι πλέον είμαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Μου πήρε λίγο καιρό αλλά τώρα είμαι πολύ καλά. Καταλαβαίνω ότι είναι κομμάτι κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα. Έχει δώρα και κάποια πράγματα που πρέπει να συμφιλιωθείς. Οπότε αυτό έχει λυθεί, όμορφα και ωραία».