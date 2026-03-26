Έλλη Τρίγγου: «Στο πρώτο ραντεβού δεν τα λέω όλα με τη μία»

«Έλα να τα πούμε, να γνωριστούμε, να τελειώνουμε». Αυτό ακολουθεί η Έλλη Τρίγγου στις σχέσεις της και το αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

«Είναι καλύτερο να πούμε λίγο την αλήθεια που να μας φέρει σε δύσκολη θέση και μετά να έχουμε μια ουσιαστική σχέση, ειλικρινή, παρά να κοροϊδευόμαστε και να μην έχουμε τίποτα. Στο πρώτο ραντεβού δεν τα λέω όλα και με τη μία, σιγά - σιγά. Όσο περνάει ο καιρός όμως δεν χρειάζεται να χάνουμε και πολύ χρόνο. Έλα να τα πούμε, να γνωριστούμε, να τελειώνουμε».

«Οι άνθρωποι λένε τη γνώμη τους με διαστρεβλωμένο τρόπο»

Η ηθοποιός μίλησε και για την εποχή που διανύουμε σήμερα που τη μία μέρα ο κόσμος σε θεοποιεί και την αμέσως επόμενη σου κάνει cancel! «Είμαστε σε αυτή την εποχή, συμβαίνει αυτό. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω με όλο αυτό που συμβαίνει με τα social είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να πάρουν θέση άσχετα που κάνουν με πολύ παράλογο και διαστρεβλωμένο τρόπο.

Η πρόθεση είναι οι άνθρωποι να λένε τη γνώμη τους, οπότε νιώθω ότι στο μέλλον αυτό το πράγμα θα γίνεται λίγο πιο ομαλά και όχι τόσο βίαια».