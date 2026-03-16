ΕΛΤΑ : Αναλαμβάνει CEO ο Μιχάλης Μαυρόπουλος

Tα ηνία των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) αναλαμβάνει ο Μιχάλης Μαυρόπουλος, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον οργανισμό μετά την αποχώρηση του προηγούμενου CEO, Γρηγόρη Σκλήκα, τον Νοέμβριο του 2025.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε διεθνείς οργανισμούς στους τομείς των μεταφορών, τουρισμού και logistics, ο κ. Μαυρόπουλος καλείται να οδηγήσει τα ΕΛΤΑ σε μια νέα εποχή, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του σε μετασχηματισμούς και την εμπειρία του από κορυφαίες πολυεθνικές όπως η UPS, η TUI και η Hilton.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σκλήκας είχε αποχωρήσει τον περασμένο Νοέμβριο από τη θέση του CEO των ΕΛΤΑ, μετά από περίπου δύο χρόνια, λόγω της έντονης αντίδρασης που προκάλεσε η απόφαση για κλείσιμο καταστημάτων του οργανισμού.

Η ανακοίνωση

«Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) από τον Μιχάλη Μαυρόπουλο, ένα στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε μεγάλους οργανισμούς στους κλάδους των μεταφορών & logistics, του τουρισμού και της τεχνολογίας. .

Ο Μιχάλης Μαυρόπουλος διαθέτει μακρά πορεία σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες όπως UPS, TUI και Hilton, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει ηγηθεί σύνθετων οργανισμών επιτυγχάνοντας επανειλημμένα επιχειρησιακούς μετασχηματισμούς και ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.»