Email... κατά λάθος; Πώς να κάνετε ανάκληση σε Gmail, Outlook και Apple Mail
Στείλατε email χωρίς επισύναψη ή στον λάθος παραλήπτη; Μην πανικοβάλλεστε. Δείτε πώς θα το πάρετε πίσω σε λίγα δευτερόλεπτα με απλές ρυθμίσεις.
Συνέβη σε όλους μας: Πατάμε «Αποστολή» και το επόμενο δευτερόλεπτο συνειδητοποιούμε ένα ορθογραφικό λάθος, μια ξεχασμένη επισύναψη ή, ακόμα χειρότερα, ότι το μήνυμα πήγε σε λάθος άνθρωπο. Η στιγμιαία εφίδρωση είναι αναπόφευκτη, αλλά η τεχνολογία έχει πλέον προνοήσει.
Οι περισσότεροι πάροχοι email προσφέρουν τη δυνατότητα Undo Send (Αναίρεση Αποστολής), ουσιαστικά κρατώντας το μήνυμα στην «ουρά» για μερικά δευτερόλεπτα πριν το στείλουν οριστικά.
Gmail: Ο «βασιλιάς» της αναίρεσης
Το Gmail σας δίνει το μεγαλύτερο περιθώριο αντίδρασης, αρκεί να το έχετε ρυθμίσει σωστά από τον υπολογιστή σας:
- Πατήστε το γρανάζι (Ρυθμίσεις) και μετά «Δείτε όλες τις ρυθμίσεις».
- Στην καρτέλα «Γενικά», βρείτε την «Αναίρεση αποστολής».
- Επιλέξτε το μέγιστο χρονικό διάστημα των 30 δευτερολέπτων.
Από εδώ και πέρα, κάθε φορά που στέλνετε ένα email (από PC ή κινητό), θα εμφανίζεται ένα μικρό πλαίσιο κάτω αριστερά που θα γράφει «Αναίρεση». Αν το πατήσετε εγκαίρως, το email επιστρέφει ως πρόχειρο.
Outlook & Hotmail: Προσοχή στις εφαρμογές
Στο Outlook, η διαδικασία είναι παρόμοια αλλά περιορίζεται στη web έκδοση:
- Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > Σύνθεση και απάντηση.
- Ρυθμίστε την «Αναίρεση αποστολής» έως τα 10-30 δευτερόλεπτα.
Προσοχή: Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται συνήθως στην εφαρμογή για κινητά, οπότε από το smartphone η αποστολή είναι ακαριαία.
Apple Mail: Η λύση για iPhone και Mac
Η Apple ενσωμάτωσε το Undo Send στις πρόσφατες εκδόσεις των λογισμικών της.
- Σε iPhone/iPad: Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Mail > Undo Send Delay. Επιλέξτε τη διάρκεια.
- Σε Mac: Ανοίξτε το Mail > Ρυθμίσεις > Composing και ρυθμίστε το Undo send delay.
Μόλις στείλετε το μήνυμα, θα δείτε την επιλογή Undo Send στο κάτω μέρος της οθόνης των εισερχομένων σας.