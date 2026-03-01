Email... κατά λάθος; Πώς να κάνετε ανάκληση σε Gmail, Outlook και Apple Mail

Συνέβη σε όλους μας: Πατάμε «Αποστολή» και το επόμενο δευτερόλεπτο συνειδητοποιούμε ένα ορθογραφικό λάθος, μια ξεχασμένη επισύναψη ή, ακόμα χειρότερα, ότι το μήνυμα πήγε σε λάθος άνθρωπο. Η στιγμιαία εφίδρωση είναι αναπόφευκτη, αλλά η τεχνολογία έχει πλέον προνοήσει.

Οι περισσότεροι πάροχοι email προσφέρουν τη δυνατότητα Undo Send (Αναίρεση Αποστολής), ουσιαστικά κρατώντας το μήνυμα στην «ουρά» για μερικά δευτερόλεπτα πριν το στείλουν οριστικά.

Gmail: Ο «βασιλιάς» της αναίρεσης



Το Gmail σας δίνει το μεγαλύτερο περιθώριο αντίδρασης, αρκεί να το έχετε ρυθμίσει σωστά από τον υπολογιστή σας:

Πατήστε το γρανάζι (Ρυθμίσεις) και μετά «Δείτε όλες τις ρυθμίσεις».

Στην καρτέλα «Γενικά», βρείτε την «Αναίρεση αποστολής».

Επιλέξτε το μέγιστο χρονικό διάστημα των 30 δευτερολέπτων.

Από εδώ και πέρα, κάθε φορά που στέλνετε ένα email (από PC ή κινητό), θα εμφανίζεται ένα μικρό πλαίσιο κάτω αριστερά που θα γράφει «Αναίρεση». Αν το πατήσετε εγκαίρως, το email επιστρέφει ως πρόχειρο.



Outlook & Hotmail: Προσοχή στις εφαρμογές



Στο Outlook, η διαδικασία είναι παρόμοια αλλά περιορίζεται στη web έκδοση:

Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > Σύνθεση και απάντηση.

Ρυθμίστε την «Αναίρεση αποστολής» έως τα 10-30 δευτερόλεπτα.

Προσοχή: Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται συνήθως στην εφαρμογή για κινητά, οπότε από το smartphone η αποστολή είναι ακαριαία.

Apple Mail: Η λύση για iPhone και Mac



Η Apple ενσωμάτωσε το Undo Send στις πρόσφατες εκδόσεις των λογισμικών της.

Σε iPhone/iPad: Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Mail > Undo Send Delay. Επιλέξτε τη διάρκεια.

Σε Mac: Ανοίξτε το Mail > Ρυθμίσεις > Composing και ρυθμίστε το Undo send delay.

Μόλις στείλετε το μήνυμα, θα δείτε την επιλογή Undo Send στο κάτω μέρος της οθόνης των εισερχομένων σας.